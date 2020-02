Confirmat el primer cas de coronavirus a Espanya, un turista alemany

El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest divendres un cas positiu per coronavirus a La Gomera, segons hi ha confirmat el Centre Nacional de Microbiologia, dependent de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, després les anàlisis realitzades a una de les mostres enviades des de l'illa canària.





De moment, el pacient infectat es troba ingressat i aïllat en un centre hospitalari de l'illa.





Aquest pacient és una de les cinc persones de nacionalitat alemanya que van ser ingressades i aïllades a l'Hospital Verge de Guadalupe de la Gomera en observació després de conèixer-se que havien estat en contacte a Alemanya amb un pacient diagnosticat d'infecció per coronavirus





Aquestes persones, d'origen alemany i arribades a l'illa en qualitat de turistes, van ser localitzades a la tarda d'aquest dimecres una vegada que la Conselleria de Sanitat de Govern de Canàries va ser alertada pel Ministeri de Sanitat que a les Canàries hi havia dues persones que havien estat en contacte a Alemanya amb un pacient diagnosticat de coronavirus per tal d'activar el protocol corresponent.





Des d'aquest moment, la Direcció General de Salut Pública va activar immediatament aquest protocol per a l'estudi de possibles casos d'afecció de coronavirus i les cinc persones van ser ingressades i aïllades a l'Hospital de la Gomera.





Aquest divendres, passades les deu de la nit, els resultats de les anàlisis que es van enviar a l'Institut de Salut Carlos III han confirmat un cas per coronavirus, el primer detectat a Espanya.

Tal com està previst en el protocol, aquest dissabte hi haurà una reunió ministerial d'avaluació i seguiment del coronavirus, presidida pel ministre, Salvador Illa, després de la qual s'oferirà més informació sobre aquest cas.





"ES TROBEN BÉ"





El pacient alemany infectat pel coronavirus i els espanyols repatriats de Wuhan que romanen a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid "es troben bé".





Així ho ha manifestat aquest dissabte el director del centre de coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, en la roda de premsa posterior a la reunió ministerial d'avaluació i seguiment del coronoavirus.





En concret, Simón ha assegurat que els repatriats espanyols que van arribar aquest divendres "estan tots bé" i que "no hi ha hagut cap incidència". "No hi ha molta més informació però tot segueix la rutina esperada", ha dit.





Respecte als casos de la Gomera, ha explicat que "ara mateix" tant el cas positiu com les persones amb simptomatologia lleu "estan tots perfectament". "El cas positiu sembla ser que és un quadre lleu, però hem d'esperar a les pròximes hores per a veure si això és així", ha apuntat.





Durant la seva intervenció, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha traslladat un "missatge de confiança" en el Sistema Nacional de Salut i ha afirmat que els sistemes de detecció "estan donant el seu resultat". "Sempre vam dir que això podia passar", ha sentenciat.





SISTEMA SANITARI "FORT"





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que el sistema sanitari espanyol és "fort" i que hi ha una xarxa d'alerta i detecció "amb experts professionals que des del primer minuts treballen seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)".





Així ho ha manifestat aquest dissabte Sánchez en una publicació en el seu compte de Twitter, després de la confirmació del cas positiu per coronavirus en La Gomera.





El president de l'Executiu ha recordat que aquest matí es reuneix de nou el comitè interministerial d'avaluació i seguiment del coronavirus.





"Espanya té un sistema sanitari fort i xarxa d'alerta i detecció amb experts professionals que des del primer minut treballen seguint les recomanacions de l'OMS", ha publicat Sánchez.