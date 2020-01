Els espanyols evacuats de Wuhan arriben aquesta tarda a Madrid

L'avió noliejat pel Govern britànic i que trasllada al grup d'espanyols que estaven atrapats a la ciutat xinesa de Wuhan ha sortit amb tres hores de retard i amb menys passatgers dels que inicialment estaven previstos, segons han informat les cadenes de televisió britàniques Sky News i BBC.





Moncloa ha explicat que l'avió s'ha enlairat finalment rumb Regne Unit amb 120 passatgers, dels quals 83 són ciutadans britànics, 19 espanyols, un polonès resident a Espanya i una ciutadana xinesa embarassada, casada amb un ciutadà espanyol. A més, en el vol hi ha dos matrimonis danesos i un ciutadà noruec que també arribaran a Espanya.





El Govern espanyol ha apuntat que l'hora estimada d'arribada a Londres és les 14:30 (hora espanyola). Després evacuar els ciutadans britànics, l'arribada de l'avió a Torrejón podria ser a primera hora de la tarda.









Segons la premsa britànica, la previsió del Govern de Londres és que l'avió evacués a unes 150 persones però hi ha ciutadans britànics que no han arribat a temps a l'aeroport per no tenir transport per arribar fins a l'aeròdrom.





Quan aterri l'avió, els passatgers britànic seran traslladats a l'hospital Arrowe Park, a Wirral, on romandran en quarantena durant dues setmanes. Després d'aquesta escala, l'avió tornarà a enlairar amb destinació a Espanya amb 27 ciutadans de diferents nacionalitats europees a bord.





El ministre d'Afers Exteriors del Regne Unit, Dominic Raab, ha celebrat l'evacuació dels ciutadans atrapats a Wuhan. "Sabem el estressant que ha estat la situació per als que estaven esperant per sortir", ha dit. "Hem estat treballant contra el rellotge per facilitar una sortida segura", ha explicat el cap de la diplomàcia britànica.





Segons la BBC, la sortida del vol d'evacuació s'ha endarrerit unes tres hores per permetre que arribessin més ciutadans britànics i europeus a l'aeroport per embarcar a l'avió, tenint en compte que el transport públic està suspès a Wuhan.