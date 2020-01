El nou coronavirus està relacionat amb els ratpenats

Una nova anàlisi genètica de 10 seqüències del genoma del nou coronavirus (2019-nCoV) de nou pacients a la ciutat xinesa de Wuhan, on previsiblement es va originar el brot, ha demostrat que el virus està estretament relacionat amb dos coronavirus derivats de ratpenats similars a la síndrome respiratòria aguda greu (SARS), segons un estudi publicat a la revista científica 'The Lancet'.









Els autors expliquen que, encara que la seva anàlisi suggereix que els ratpenats podrien ser l'hoste original del virus, un animal no identificat i venut al mercat de marisc de Huan a Wuhan podria ser l'hoste intermedi que ha permès la propagació de virus als humans.





Els investigadors van prendre mostres de cèl·lules i secrecions dels pulmons dels pacients per recollir mostres del 2019-nCoV, que es van analitzar per determinar l'origen del virus i com entra en les cèl·lules humanes. Vuit dels pacients havien visitat el mercat de marisc de Huan. Un pacient mai havia visitat el mercat, però s'havia allotjat en un hotel proper abans de l'aparició de la seva malaltia.





Les seqüències genètiques de les mostres eren gairebé idèntiques (compartien més del 99,98 per cent de la mateixa seqüència genètica), el que indica una aparició molt recent de virus en els éssers humans. "És sorprenent que les seqüències de 2019-nCoV descrites aquí de diferents pacients fossin gairebé idèntiques. Aquesta troballa suggereix que al 2019-nCoV es va originar d'una sola font en un període molt curt i va ser detectat amb relativa rapidesa", explica un dels autors principals de la feina, Weifeng Shi, de la Universitat de Shandong (Xina).





Comparant la seqüència genètica de 2019-nCoV amb una biblioteca de virus, els autors van trobar que els més estretament relacionats eren dos coronavirus similars a la SARS d'origen en un ratpenat (bat-SL-CoVZC45 i bat-SL-CoVZXC21), que compartien el 88% de la seqüència genètica. 2019-nCoV estava més distant genèticament de virus de la SARS humà (que compartia al voltant del 79% de la seqüència genètica) i de virus de la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS), que compartia al voltant del 50 per cent de la seqüència genètica.





Estudiant la proteïna de punta de virus (com s'uneix i després entra en les cèl·lules humanes), els autors van trobar que 2019-nCoV i el virus humà de la SARS tenen estructures similars, tot i algunes petites diferències. Com a resultat, els autors suggereixen que 2019-nCoV podria utilitzar la mateixa porta molecular per entrar a les cèl·lules que la SARS (un receptor anomenat ACE2), però puntualitzen que aquest extrem requerirà confirmació.





Basant-se en les seves dades, els autors apunten que és "més probable" que els coronavirus de ratpenats estiguin mutant que al 2019-nCoV, el que significa que resulta "improbable" que el 2019-nCoV "hagi sorgit a causa d'una mutació fortuïta". "Aquestes dades són consistents amb un reservori de ratpenats per coronavirus en general i 2019-nCoV en particular. No obstant això, tot i la importància dels ratpenats, sembla probable que un altre animal hoste estigui actuant com a hoste intermedi entre els ratpenats i els humans", comenta Guizhen Wu, del Centre Xinès per al Control i la Prevenció de Malalties.





El científic explica la seva hipòtesi: "En primer lloc, el brot es va notificar per primera vegada a finals de desembre, quan la majoria de les espècies de ratpenats de Wuhan estan hivernant. En segon lloc, no es van vendre ni es van trobar ratpenats en el mercat de marisc de Huan, mentre que molts animals no aquàtics (inclosos els mamífers) sí que ho van fer. en tercer lloc, les similituds en les seqüències genètiques entre 2019-nCoV i els seus parents propers ratpenat-SL-CoVZC45 i ratpenat-SL-CoVZXC21 van ser inferiors a el 90 per cent, el que significa que aquests dos coronavirus derivats de ratpenat no són avantpassats directes de 2019-nCoV. en quart lloc, tant en la SARS com en el MERS, els ratpenats van actuar com a reservori natural, amb un altre animal actuant com hoste intermedi i amb els humans com hostes terminals, la qual cosa posa en relleu una vegada més el reservori ocult de virus en els animals salvatges i el seu potencial per extensió dre a les poblacions humanes ".