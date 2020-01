Iberia suspèn els vols a Xangai pel coronavirus

Iberia ha decidit suspendre de manera temporal els vols amb Xangai causa de la situació provocada pel brot de coronavirus a la Xina, que ha provocat una alerta sanitària que l'Organització Mundial de la Salut ha avaluat com a "risc molt alt" dins de país.









Aquesta suspensió dels vols té efecte a partir d'aquest divendres, quan estava previst el pròxim vol, i s'allargarà durant tot el mes de febrer.





Als clients que hagin adquirit bitllets per volar aquesta ruta, l'aerolínia els ha ofert el reemborsament o canvi de data. Així mateix, està contactant amb altres companyies per buscar alternatives als clients que hagin de tornar al seu lloc d'origen.





No obstant això, la companyia ha assenyalat que seguirà monitoritzant la situació provocada per la malaltia per decidir si cal perllongar aquesta suspensió, que es realitza "per raons de causa major i per la seguretat dels seus clients i empleats".





Aquest mateix dimecres, la britànica British Airways, que comparteix la matriu IAG amb Iberia, ha anunciat també la suspensió immediata de tots els seus vols a la Xina per les mateixes raons.