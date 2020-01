El nombre de morts a la Xina pel coronavirus s'eleva a 81

El nombre de morts pel nou coronavirus detectat a la Xina ha augmentat a 81, segons 'Reuters'. A la matinada d'aquest dilluns 27 de gener, les autoritats ja s'havien adonat que el nombre de morts havia augmentat després que es registressin 24 noves morts a la província de Hubei, l'epicentre del contagi. El govern xinès va estendre el festiu de l'Any Nou Lunar i diverses empreses van tancar o van demanar als treballadors que treballaran des de casa.





En aquesta regió, es van detectar 371 nous pacients infectats per coronavirus (provisionalment denominats 2019-nCoV), el que eleva el nombre de casos confirmats a més de 2.700 a tota la Xina, segons dades del govern central. Actualment hi ha 2.744 casos confirmats a tota la Xina (s'han descobert altres 769 nous casos des de l'últim examen oficial).





Aquest diumenge, el ministre de Salut xinès Ma Xiaowei va avançar més dades sobre el virus. D'acord amb les troballes de país, el coronavirus pot propagar abans que hi hagi símptomes en la persona infectada. Com confirma a la 'CNN' William Schaffner, assessor de l'agència de salut nord-americà, aquesta informació "ho canvia tot".





Segons Schaffner, aquesta informació fa necessari "reavaluar tota l'estratègia" per contenir la malaltia. Les persones que ni tan sols estan malaltes poden estar propagant el virus sense saber-ho.





La Comissió Nacional de Salut de la Xina afirma que 324 pacients es troben en una situació greu. Per contra, 49 persones han superat amb èxit la infecció i han estat donades d'alta de l'hospital. A Beijing, un nadó de nou mesos també va contraure el virus, segons les autoritats sanitàries municipals. Aquest és el pacient més jove que s'ha identificat fins ara.









La propagació de virus podria augmentar en els pròxims dies perquè milions de persones estan viatjant dins de la Xina i des d'allà a altres països com a part de les celebracions de Cap d'Any que inauguren el calendari lunar. Les festivitats van començar el dissabte. Per contenir el problema, el govern ha posat en quarantena als 11 milions de residents de Wuhan i ha suspès el transport cap i des de la ciutat. La circulació de vehicles no essencials està prohibida des de les 00h 00 de dissabte a Wuhan.





Tots els viatgers identificats amb símptomes de pneumònia seran "immediatament transportats" a un centre mèdic, va anunciar el CNS en un comunicat citat per l'agència de notícies francesa 'France Press'. A més, la Xina ha estat enviant missatges als ciutadans demanant-los que es quedin a casa tot el temps que puguin i que facin viatges pel carrer només quan sigui estrictament necessari. En aquests casos, és aconsellable utilitzar mascaretes que cobreixin el nas i la boca; i desinfectants de mans. El president xinès Xi Jinping es va referir dissabte a l'epidèmia de coronavirus com una situació "molt greu".





El nou coronavirus va ser detectat a la ciutat xinesa de Wuhan (centre) a la fi de 2019 i el balanç anterior indicava 56 morts a la Xina. La majoria de les persones infectades es troben a la Xina continental, però també hi ha casos confirmats a Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailàndia, Japó, Corea de Sud, Estats Units, Singapur, Vietnam, Nepal, Malàisia, França, Austràlia i el Canadà .





Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units han confirmat els cinc casos d'infecció per coronavirus. "Esperem que hi hagi més casos", va dir Nancy Messonnier, directora del CDC a l'àrea de malalties respiratòries, en una conferència de premsa telefònica amb periodistes. Va dir que s'estan duent a terme proves amb mostres preses de més de 100 pacients en 26 estats dels Estats Units.





Les cinc persones infectades amb el virus es troben a Califòrnia, Arizona, Illinois i l'estat de Washington. Tots ells estan hospitalitzats. El risc de contagi és "feble", va afegir Nancy Messonnier, assenyalant que tots els infectats havien "vingut recentment de Wuhan". Un viatger de Wuhan també va ser considerat el diumenge com el primer cas confirmat de coronavirus al Canadà.





El ministre de Salut xinès Ma Xiaowei va advertir diumenge que els infectats poden transmetre la malaltia durant el període d'incubació, que dura entre un dia i dues setmanes. Durant aquest període, les persones infectades no mostren cap símptoma, el que anul·la l'efecte de les mesures de detecció com el mesurament de la temperatura en els aeroports o les estacions de tren. Els símptomes inclouen febre, mal, malestar general i dificultats respiratòries.