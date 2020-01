La Conselleria de Territori i Sostenibilitat desactivarà el migdia d'aquest dilluns el protocol per l'episodi d'alta contaminació per partícules PM10 que havia declarat aquest dissabte a tot Catalunya.





La decisió l'ha pres la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic al no donar-se ja les condicions que van provocar la seva activació, ha informat en un comunicat el departament.





Els nivells de PM10 estan disminuint en totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, estant per sota dels valors establerts per la legislació.









Així mateix, la previsió per a aquest dilluns dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics indica que els nivells de partícules ja no superaran el valor límit diari de 50 micrograms per metre cúbic, i que la concentració de càrrega de pols africana es redueixi sobre Catalunya.





L'activació d'episodis ambientals de contaminació és una mesura prevista dins del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire i, a més de gestionar la velocitat de les vies ràpides, durant el protocol s'ha informat a la població perquè faci servir el transport públic, es ha instat les cimenteres a reduir emissions i als municipis a restringir actuacions que generin partícules.