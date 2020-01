La contaminaciÃ³ dels nous vehicles diÃ¨sel arriba a nivells mil vegades per sobre del que Ã©s normal

La Federació Europea de Transport i Medi Ambient conclou, a partir d'un estudi que analitza dos dels models d'automòbils més venuts a Europa, que "la contaminació dels nous vehicles dièsel arriba a nivells mil vegades superiors als valors normals".





Aquesta preocupant conclusió l'estudi 'New diesels, new problems' ('Dièsel nous, problemes nous') l'ha donat a conèixer aquest dilluns 13 de gener l'associació ambientalista Ecologistes en Acció, que forma part de la Federació Europea de Transport i Medi Ambient , que escriu en un comunicat que "els cotxes dièsel d'última generació tenen pics d'emissions contaminants 1.000 vegades per sobre del que és normal".





La federació, que "ha encarregat els assajos a laboratoris independents", sosté que "els legisladors europeus i nacionals haurien d'acceptar definitivament que els vehicles dièsel segueixen sent altament contaminants i haurien de prendre mesures urgents, com l'enduriment dels límits d'emissions i la realització d'assajos d'emissions més estrictes".





La neteja del filtre es pot produir quan el cotxe es condueix per ciutat, de manera que cotxes teòricament nets (etiqueta C) "emeten una enorme quantitat de partícules molt contaminants durant uns 15 km en zones amb una ja pobra qualitat de l'aire".





