L'exposició perllongada a partícules dièsel augmenta la prevalença d'asma

L'exposició perllongada a partícules dièsel pot augmentar la prevalença d'asma en persones sanes, segons constata un estudi liderat pel grup de recerca en Pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) pertanyent al Ciber de Malalties Respiratòries (CIBERES).









En el treball, que publica la revista 'Science of the Total Environment', dóna resposta a l'eterna pregunta sobre si poden les partícules dièsel causar asma en persones sanes constatant: "Hi ha evidències tant a nivell epidemiològic com a nivell molecular que la contaminació no només agreuja l'asma, sinó que la pot causar".





Es tracta d'un estudi de revisió en què es van analitzar entre 130 i 150 articles científics sobre el paper de les partícules dièsel en el desenvolupament de l'asma.





ESTUDI DE REVISIÓ





A diferència d'altres articles de revisió que estan més centrats en l'agreujament de la patologia, en aquest cas els investigadors es van centrar en la causa.





"La literatura és bastant concloent en els estudis realitzats en població infantil, en els quals s'ha vist que el fet de viure durant la infància en zones amb alts nivells de contaminació per partícules dièsel es relaciona amb un augment en la prevalença d'asma en la edat adulta", ha destacat la cojefe del grup de recerca en Pneumologia del VHIR, Maria Jesús Cruz.





SISTEMA IMMUNOLÒGIC





Segons la seva opinió, això pot ser degut a que el sistema immunològic i els pulmons dels nens es va formant en un entorn amb contaminació ambiental. En concret, el període entre el naixement i els quatre anys és clau.





"De fet, l'evidència més clara és que en els nens l'asma és, principalment, de tipus al·lèrgic", afegeix.





En canvi, tot i que se sospita que sí existeix, és més difícil de demostrar la relació entre l'exposició prenatal a les partícules dièsel i el desenvolupament de l'asma: "En adults, tampoc hi ha una evidència clara, probablement a causa de l'heterogeneïtat dels estudis ja que hi ha molts altres factors genètics i comorbiditats que influeixen", matisa l'investigador principal del grup i metge adjunt al Servei de Pneumologia de Vall d'Hebron, Xavier Muñoz.





Un cop comprovat que epidemiològicament les partícules dièsel si podien causar asma, especialment en els nens, els investigadors van estudiar si nivell molecular també es podia explicar com les partícules dièsel poden desencadenar l'asma.





Així, van comprovar que les partícules dièsel augmenten l'estrès oxidatiu dins el pulmó: "Si s'inhalen petites quantitats els pulmons són capaços d'activar mecanismes defensius per evitar l'estrès oxidatiu, però en inhalar grans quantitats aquests mecanismes defensius són insuficients i les partícules dièsel aconsegueixen trencar l'epiteli bronquial provocant processos inflamatoris, alteracions en el sistema immune", diu Cruz.





Les partícules dièsel per si soles tenen un efecte en l'organisme, però també contribueixen a que altres al·lèrgens siguin més al·lergènics; és a dir, que les partícules dièsel augmenta els processos al·lèrgics relacionats amb l'asma.





"A més, s'ha vist que de forma indirecta també es desencadenen canvis en el microbioma, no només pulmonar, sinó també intestinal, que poden fer que l'asma s'agreugi", conclou Muñoz.