Experts alerten de la relació entre contaminació i malalties neurodegeneratives

La contaminació pot provocar una reducció en la capacitat cognitiva, en les habilitats intel·lectuals i en la memòria i, a més, podria influir a l'almenys en part, en l'aparició de malalties neurològiques, segons ha assenyalat el vocal de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN ), Pablo Eguia del Río, recolzant-se en estudis recents.





De fet, tal com suggereix un recent estudi impulsat per la Universitat de Yale (Estats Units) i la Universitat Normal de Pequín (Xina), després de tres anys d'alta exposició a contaminants, les persones que van participar en la investigació "tenien un rendiment cognitiu similar a què suposa perdre un any d'escolaritat", ha detallat Eguia.





A més, també han estat "diverses les investigacions", segons el vocal de la SEN, que mostren que una exposició perllongada a la contaminació atmosfèrica està associada amb estrès oxidatiu, neuroinflamació i a l'envelliment prematur de el sistema nerviós central.





"Encara que seria necessari realitzar més estudis al , pel que s'ha vist fins ara, malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, l'esclerosi múltiple o l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), entre altres malalties neurodegeneratives, es podrien veure agreujades per processos de neuroinflamació produïts per la contaminació ", ha afirmat Eguia.





En aquest sentit, abunda que un estudi realitzat al Canadà va concloure que les persones que vivien a menys de 50 metres d'una carretera "tenien més risc de desenvolupar demència. No obstant això, altres estudis" han anat fins i tot més enllà ", apuntant que l'exposició a la contaminació atmosfèrica, principalment a metalls com el mercuri i el plom, són un "factor de risc per al desenvolupament d'aquest tipus de malalties neurodegeneratives, i també per a altres com l'epilèpsia".





EL 30% DELS ICTUS PODEN ATRIBUIR-SE A LA CONTAMINACIÓ





Així, la contaminació atmosfèrica també s'ha relacionat amb un major risc de patir un ictus. El 'Global Burden of Disease', tal com ha explicat, assenyala que "fins al 30 per cent dels ictus que es produeixen cada any a tot el món podrien ser atribuïbles als contaminants de l'aire". Això es deu al fet que la contaminació atmosfèrica s'ha relacionat amb estats pro-trombòtics.





Per tant, la contaminació podria influir tant en l'increment de casos d'ictus isquèmics, ja que suposa aproximadament el 80 per cent dels casos d'ictus que es produeixen cada any, causats per trombes que interfereixen en la circulació de la sang a el cervell o, tal com apuntava una investigació presentada recentment en l'última Reunió Anual de la SEN, en la gravetat inicial de l'ictus i en el pronòstic a curt termini.





"Quan parlem de contaminació, immediatament pensem en danys respiratoris, però la veritat és que un nombre creixent d'estudis epidemiològics realitzats arreu del món, noves troballes en models animals i estudis de neuroimatge han fet saltar l'alarma", ha expressat Eguia.