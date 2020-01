Els exconsellers empresonats compareixen al Parlament

Els exconsellers de la Generalitat empresonats compareixen aquest dimarts com a testimonis en la comissió d'investigació de Parlament sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.









En l'ordre del dia de la comissió, que comença a les 9.00 hores només consten les compareixences dels sis exconsellers empresonats: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa, de manera que no compareixeran els presos de l'1-O que no formaven part de la Generalitat, és a dir, Carme Forcadell, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





Els exconsellers ja havien estat citats a la comissió, però el Tribunal Suprem el va rebutjar, ja que encara estaven a la presó provisional i era l'Alt Tribunal qui havia de autoritzar-los.





No obstant això, la Conselleria de Justícia de la Generalitat -qui té la potestat després d'haver estat condemnats pel Suprem- va autoritzar fa dues setmanes la seva compareixença per garantir la seva presència al Parlament en ésser un "deure inexcusable, atenent que es tracta d' una petició formulada per la Cambra catalana ".





Així, Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Rull i Bassa tornaran a Parlament per primera vegada des que es va dissoldre la Cambra amb l'aplicació de l'article 155 després de la declaració d'independència del 27 d'octubre i pocs dies després van ser empresonats.





Junqueras, Rull i Turull ja van poder acudir a al Congrés dels Diputats en la sessió constitutiva de la Cambra baixa després de les eleccions de l'28 d'abril, en què van ser escollits diputats, i Forn també va poder assistir a el primer ple a l'Ajuntament de Barcelona com a regidor electe en els comicis municipals.





CUSTODIATS PELS MOSSOS





Es preveu que cada compareixença duri una hora i mitja aproximadament, i que els presos sobiranistes estaran custodiats en tot moment pels Mossos d'Esquadra.





En arribar a Parlament, els deixaran en una sala de la Cambra i els aniran traient un a un per comparèixer a la comissió, de manera que no podran circular lliurement pels passadissos de Parlament, tot i que tampoc hi seran emmanillats.





PARTICIPACIÓ DE CS





A la comissió, els exconsellers tindran un primer torn de paraula i després els grups podran preguntar, tot i que no estaran totes les formacions parlamentàries, ja que en aquesta comissió del 155 només participen JxCat, ERC, la CUP i els comuns, mentre que el PSC -Units, Cs i PP van rebutjar participar-hi.





No obstant això, la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, va anunciar diumenge que el partit taronja sí que acudirà aquest cop a la comissió per dir als presos sobiranistes que "demanin perdó", però el PP ja ha dit que no assistirà.