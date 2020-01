ERC rebutja l'avançament electoral a Catalunya

El president d'ERC al Parlament de Catalunya, Sergi Sabrià, s'ha mostrat en contra aquest dilluns d'un avançament electoral a Catalunya després de la retirada de l'escó al president de la Generalitat, Quim Torra, i ha reiterat l'aposta dels republicans per la continuïtat de l'actual Govern català amb JxCat.













En declaracions a la Cadena Ser recollides per Europa Press, Sabrià ha rebutjat un avançament electoral en cas que Torra sigui inhabilitat com a president català i ha advocat per complir amb l ' "agenda molt important" que el Govern té per davant, entre ells l'aprovació dels pressupostos.





"No és el moment d'eleccions sinó el moment de continuar avançant", ha indicat el president d'ERC al Parlament, que ha reiterat l'aposta dels republicans per seguir treballant "amb aquest Govern compromès amb l'amnistia i el dret a decidir" .





En qualsevol cas, ha recordat que Torra és l'únic que pot fer un avançament electoral. "Si la resposta és convocar eleccions, només pot fer-ho el senyor Torra ia nosaltres no ens sembla el més adequat", ha reiterat.





ERC, ha reiterat, no s'ha plantejat "en cap cas" retirar el suport a Torra. "Si segueix amb la voluntat de governar, el reconeixement que és president no està en dubte", ha postil·lat.

El portaveu de el grup parlamentari d'ERC ha reiterat que hi ha solucions per salvaguardar a president i a al Parlament després de la inhabilitació dictada per la Junta Electoral Central (JEC) i ratificada pel Tribunal Suprem.





En aquest sentit, ha citat que Torra fins i tot podria votar i recollir que aquest vot està segrestat per la JEC i pel TS per preservar aquests drets.