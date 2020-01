El Parlament ajorna una setmana el ple

La Junta de Portaveus del Parlament ha acordat ajornar el debat monogràfic sobre corrupció -el punt de l'ordre del dia que faltava del ple d'aquest dimecres- fins la setmana vinent.





Fonts parlamentàries han explicat que tant JxCat, PSC-Units, Cs i els comuns han donat suport a aquesta opció, tenint en compte que aquest debat anava a durar entre 3 i 4 hores, i la sessió anava a acabar sobre les 22.00 o 23.00 de la nit, mentre que ERC, CUP i PP defensaven mantenir l'ordre del dia.





Així, el debat monogràfic sobre corrupció se celebrarà al costat del ple ordinari de la setmana que ve, que ja estava previst per al dimecres 5 de febrer i el dijous 6 i en el qual també es votaran les propostes de resolució sobre aquest debat.





Fonts de Cs, grup que va proposar celebrar aquest debat monogràfic, han explicat que han secundat ajornar aquest ple perquè creuen que la corrupció ha de tenir "una importància molt més gran perquè no quedi tapat" per les topades per la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra.





La reunió de la Junta de Portaveus s'ha celebrat a petició de JxCat i CUP, i ha estat la tercera vegada que s'ha suspès el ple en la mateixa tarda.





TORRENT ATURA EL PLE





Prèviament, les rèpliques a la intervenció de el president Quim Torra al Parlament han començat amb la intervenció de Ciutadans que ha mostrat la seva indignació amb les seves paraules. Que la portaveu troba anomenat "delinqüent" a Torra ha produït la intervenció del President del Parlament que l'ha cridat a l'ordre i ha suspès la sessió de Ple davant els insistents crits de "delinqüent" de la bancada de Ciutadans.













Per Lorena Roldán és "una autèntica vergonya que Torra no estigui present en la resposta dels partits polítics de la Cambra". A més s'ha preguntava "vostè Sr. Torra, què esperava que passarà quan va cometre un delicte? No, ja no és el president de la Generalitat. Vostè ve a donar lliçons de democràcia però sense complir les resolucions judicials. És vostè un autoritari. Li agrada fer-se la víctima. Ja està bé que les institucions catalanes siguin el mas de la independència".





TORRENT CRIDA A L'ORDRE LORENA ROLDÁN





Davant la insistència de Roldán de mantenir que el President de la Generalitat de Catalunya era "un delinqüent, perquè aquesta és la definició d'una persona que ha comès un delicte", Roger Torrent ha cridat fins a dues vegades a l'ordre a Roldán. Seguidament la bancada del grup de Ciutadans ha començat a dir a crits "delinqüent", davant del que Torrent ha decidit aturar el Ple de Parlament per la situació tensa que s'estava produint.