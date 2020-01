Torra: "Ja està bé de no fer cas a la paraula de la gent"

El president, Quim Torra, ha apel·lat a la defensa de la llibertat d'expressió i la voluntat popular enfront de les decisions adoptades per un òrgan administratiu en relació a la retirada de la seva acta com a diputat, en el dia en què la Taula de Parlament de Catalunya ha decidit acatar la sentència del Suprem que atenia la petició de la Junta Electoral Central.

















Torra en la seva intervenció al Parlament de Catalunya ha manifestat que "no tinc afany de poder però sí tota l'ambició per defensar els drets del meu poble". A més ha reivindicat que acudia avui a l'hemicicle amb el següent objectiu: "sóc aquí per defensar la llibertat d'expressió perquè només la independència serà possible si es donen tres condicions: La primera és la força de la unitat, les segona que ningú ens limiti i la tercera que cal respectar la voluntat popular per dur a terme tot ".





Per això ha emfatitzat Torra que cal "fer sacrificis", fer-ho "costi el que costi, lluitant per respectar la llibertat propular que és el bàsic", perquè per Torra qui posa en risc els pressupostos, "la continuïtat de les institucions, és que em retirin la meva condició de diputat ". Si permetem que un òrgan administratiu retiri la condició de "diputat, o alcalde o president a qualsevol de nosaltres", ho podrà fer contínuament a tots els que "li fem nossa".









Ha admès a més que "vaig acceptar el càrrec de president per a dur a terme el mandat de l'1-O sempre que ho veiés possible. El meu càrrec pertany a la gent. Ja està bé de no fer cas a la paraula de la gent".





I entre aplaudiments dels seus però no dels diputats d'ERC presents s'ha aturat el Ple de Parlament per fer un recés.