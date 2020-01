Torrent a Torra: "Avui no podem comptabilitzar els seus vots"

El president de Parlament, Roger Torrent, ha constatat aquest dilluns a l'inici del ple que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha deixat de ser diputat: "Avui no podem comptabilitzar els seus vots", i ha afegit que treballaran per revertir la situació.





Ho ha anunciat després que el secretari general de Parlament, Xavier Muro, hagi ordenat als serveis jurídics realitzar els tràmits necessaris per fer efectiva la pèrdua de la condició de diputat de Torra.









Torrent ha destacat que el vot de Torra ha estat "segrestat" i ha garantit que treballaran per intentar revertir aquesta situació, en la qual s'ha de conciliar la defensa de Torra i amb la validesa i la seguretat jurídica de les votacions de la Cambra.





Ha sostingut que el Parlament no pot renunciar a ser una eina eficaç al servei de la ciutadania "però tampoc es pot confirmar amb una decisió injusta" que treballaran per revertir, ha insistit el president de Parlament.





Fonts parlamentàries han explicat que Torrent ha comunicat a Torra la decisió un cop ha acabat la Mesa, que "ha deixat clar que manté la condició de president de la Generalitat de Catalunya amb caràcter general", segons les mateixes fonts.





Torrent ha demanat a Torra que la propera persona en la llista de JxCat no prengui possessió de l'escó, perquè "el Parlament seguirà lluitant per revertir la injusta situació actual", i ha dit que no es podrà comptabilitzar el seu vot per a garantir la validesa de les votacions.





Així, creu que permetre la seva votació implicaria la paràlisi de la institució perquè posaria en risc la seguretat jurídica i l'eficàcia de les decisions de ple: "Suposaria, en definitiva, esgotar una legislatura en què no es podrien aprovar uns pressupostos imprescindibles després de tres anys".





A més, Torrent ha explicat que no correspon a la Mesa treure o atorgar actes als diputats i que "no pot obligar els funcionaris a desatendre resolucions judicials".





El secretari general de Parlament ha afirmat en l'escrit que ha enviat a la Mesa que la situació de Torra ha canviat després que el Tribunal Suprem (TS) no suspengués la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-li l'escó.





La Mesa de Parlament s'ha reunit després i ha descartat votar una proposta de JxCat que demanava rebutjar aquestes instruccions de Muro, i ha assumit que Torra ha deixat de ser diputat.

ERC ha demanat acceptar la suspensió de Torra per garantir les votacions al Parlament, alhora que ha apostat per "lluitar per revertir", segons el president dels republicans a la Cambra, Sergi Sabrià.