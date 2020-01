La Mesa del Parlament retira l'escó a Torra i acata l'ordre de la Junta Electoral

La Mesa del Parlament ha retirat aquest dilluns l'acta de diputat a Quim Torra i serà substituït per un altre parlamentari de Junts per Catalunya, tal com havia ordenat dijous passat la Junta Electoral Provincial després de conèixer l'acte dictat pel Tribunal Suprem (TS).

MÉS INFORMACIÓ La Junta Electoral sosté que el recurs de Torra no té fonament





Fonts pròximes al president del Parlament, Roger Torrent, indiquen que admet que ara no és diputat i reitera que ha estat una decisió del secretari general de la Cambra que no comparteixen perquè veuen injust que el president perdi el seu escó.





Pel seu costat, fonts de JxCat han acusat la Mesa i el seu president i del Parlament d'haver validat la decisió del secretari general en haver rebutjat que la Mesa votés la proposta del seu partit.





ERC ACCEPTA PER A GARANTIR LES VOTACIONS EN EL PARLAMENT





El president d'ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha concretat que la proposta dels republicans per a afrontar la inhabilitació de Torra com a diputat és: blindar la presidència de la Generalitat, acceptar la seva suspensió com a diputat i "lluitar per a revertir-ho", i amb això garantir el vot del Parlament.





"No podem posar en risc la sobirania del Parlament. No podem prendre decisions que ens poden fer sentir bé uns minuts, però que no resolen el problema. Si s'aposta per la desobediència estèril, es mantindrà un o dos plens, però li farem el joc a l'Estat", ha dit en una roda de premsa.





El dirigent republicà ha recordat que hi ha un acord per a tirar endavant els Pressupostos -una situació que no succeïa des de 2017- i que cal prendre mesures per a atendre els afectats pel temporal Gloria, i ha advertit que desobeir a la inhabilitació, dictada per la Junta Electoral Central (JEC) i ratificada pel Tribunal Suprem, portaria a una paràlisi que seria "una traïció" als ciutadans.





ORDRE DEL SECRETARI GENERAL





El secretari general del Parlament, Xavier Muro, havia ordenat aquest dilluns als serveis jurídics de la cambra realitzar els tràmits necessaris per a fer efectiva la pèrdua de la condició de diputat del president de la Generalitat, Quim Torra.





Xavier Muro (en el centre de la imatge)





En l'escrit que ha enviat a la Mesa, argumenta que, després de consultar-ho amb els lletrats, considera que la situació de Torra ha canviat després que el Tribunal Suprem (TS) no suspenguera la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-li l'escó.





"L'acte del TS i el nou acord de la JEC modifiquen la situació que fins ara permetia argumentar en favor de la no execució de l'acord de la JEC del 3 de gener", destaca Muro.





També explica que ha emès la certificació de la persona que consta com a següent en la llista electoral de JxCat --l'exdiputada Maria Senserrich--, després que la Junta Electoral Provincial de Barcelona li instara a fer-ho en un termini màxim de dos dies.





Senserrich va deixar l'executiva del PDeCAT al setembre de 2018, i el següent en la llista de JxCat és Santiago Vilanova. No obstant això, fonts de JxCat insisteixen que l'única substitució que contemplen és la de l'escó que va deixar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en ser nomenat eurodiputat, que hauria d'assumir el exconseller i regidor a l'Ajuntament de Barcelona, Ferran Mascarell.





Tot això a l'espera que la Mesa del Parlament es reunisca aquest dilluns a les 12.30 hores per a prendre una decisió sobre aquest tema, i amb la previsió que se celebre un ple a partir de les 15.00 hores.





ADVERTÈNCIES DE CS I PP



Tant el partit taronja com el PP han avisat en reiterades ocasions que Torrent i els membres de la Mesa poden estar incorrent en un presumpte delicte de desobediència si Torra acaba votant en el ple, i han anunciat que emprendran mesures legals si això passa.





Per la seva banda, la CUP va alertar dijous que el procés judicial contra Torra acabarà provocant el final de la legislatura, i ha apostat per consensuar una culminació digna d'aquesta: "Esperem que acabi amb dignitat i amb una resposta a l'alçada de les intromissions".





PRESSUPOSTOS I CORRUPCIÓ



L'ordre del dia de la plena inclou la votació dels Pressupostos de Parlament, que han generat polèmica en els últims dies: la Taula va aprovar la setmana passada un projecte de comptes que eleva el salari dels diputats un 1,75% amb el suport de JxCat, Cs i PP, les abstencions d'ERC, PSC i la CUP, i el rebuig dels comuns.





La discrepància i el vot diferenciat entre JxCat --grup del vicepresident primer, Josep Costa, encarregat d'elaborar els pressupostos-- i ERC --grup del president de la Cambra, Roger Torrent-- va evidenciar de nou les desavinences entre els socis de Govern , i en els últims dies s'han reobert negociacions per buscar un acord per als comptes, però encara no ho han aconseguit.





En el ple també es celebrarà un debat monogràfic sobre corrupció que havia demanat Cs, tot i que les votacions de les propostes de resolució sobre aquesta qüestió no es durà a terme fins al 5 de febrer a una altra sessió.





El ple de dilluns serà el tret de sortida a una setmana que tindrà un altre dels seus dies forts el dimarts, en què s'interromprà el ple i no es celebrarà el Consell Executiu en previsió de la compareixença dels exconsellers empresonats a la comissió d'investigació parlamentària sobre els efectes del 155.