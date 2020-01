La Junta Electoral sosté que el recurs de Torra no té fonament

La Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) ha admès aquest dissabte el recurs del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la decisió d'aquest òrgan de dijous de donar dos dies Parlament per concretar qui ha d'ocupar el seu escó -en cas contrari, la Junta ho faria d'ofici-.









En una resolució, la Junta afirma que s'inadmet "en mancar el recurs manifestament de fonament".





El recurs presentat divendres per Torra al·legava que la JEP no podia substituir al Parlament perquè les juntes electorals no tenen competència per a "retirar o anul·lar un mandat representatiu".





Contra aquest acord de la JEP cap la interposició de recurs "en el termini hàbil de 24 hores des de la recepció" d'aquest, que s'ha traslladat a Torra, al Parlament, i a les formacions polítiques JxCat, PP, Cs i Vox.





La JEP ha al·legat que el recurs de Torra ha de ser inadmès a l'empara de l'article 116 e) de la Llei de Procediment Administratiu 39/2015, i que s'ha d'inadmetre a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem i després d'haver-se denegat la sol·licitud de mesura de suspensió cautelaríssimes i la de suspensió cautelar.