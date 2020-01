Catalunya tanca 2019 amb una petita millora de les dades d'atur

Catalunya ha tancat 2019 amb un total de 405.800 aturats, fet que suposa una reducció del 10,09% en comparació amb l'últim trimestre del 2018, amb 45.600 desocupats menys, i el que situa la taxa d'atur en el 10,45%, més d'un punt per sota de la registrada al tancament del 2018, de l'11,75%.









Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta pública aquest dimarts 28 de gener pel Institut Nacional d'Estadística (INE), Catalunya és la primera comunitat autònoma amb un major descens de l'atur interanual i la tercera amb una major baixada trimestral, amb 16.300 menys (-3,86%).









En el conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en 112.400 persones el 2019, fet que suposa un 3,40% menys que el 2018, registrant el seu setè descens anual consecutiu, i la taxa d'atur se situa en el 13,78% gairebé set dècimes menys que el 2018 (14,45%).





Respecte a la creació d'ocupació a Catalunya, s'han registrat 87.000 ocupats més que a tancament de 2018, la qual cosa suposa un augment del 2,57%, i el número total d'ocupats se situa en 3.478.100, amb una taxa del 61,57%.





En l'últim trimestre de 2019, la creació d'ocupació a Catalunya ha crescut un 0,45%, amb 15.700 ocupats més que el trimestre anterior.





Quant a la població activa, en els últims dotze mesos ha augmentat a Catalunya en 41.400 persones, un 1,08% més; en l'últim trimestre ha disminuït en 600 (-0,01%), i el total d'actius se situa en 3.883.900 persones.





TARRAGONA, LA QUE MÉS ATUR REGISTRA





Tarragona continua tenint la taxa més elevada d'atur, del 11,96% -enfront del 15,39% de fa un any- amb 47.000 aturats, i en la segona posició es troba enguany Barcelona, amb una taxa del 10,47%, enfront del 11,34% de tancament de 2018, i 300.400 aturats.





La tercera província amb una taxa més elevada d'atur és Girona amb el 9,47%, enfront del 10,80% de finals de 2018, i 37.200 aturats.





La província amb la taxa d'atur més baixa enguany ha estat Lleida -l'any passat era la segona, Barcelona la tercera i Girona l'última-, i ha tancat 2019 amb una taxa del 9,31%, enfront del 12,31% de fa un any, i 21.200 aturats.









Quant a l'ocupació, Barcelona compta amb 2.569.700 persones amb ocupació i una taxa d'activitat del 61,70%; Girona amb 356.100 i una taxa del 62,63%; Tarragona amb 345.700 i una taxa del 58,60%, i Lleida amb 206.500 i una taxa del 63,67%.





SEU MENOR DESCENS DES 2013





A nivell nacional, l'atur va baixar en 112.400 persones el 2019, fet que suposa un 3,4% menys que el 2018, registrant el seu setè descens anual consecutiu. Tanmateix, aquest retrocés és inferior als experimentats en els cinc anys anteriors, encara que superior a el de 2013, quan la desocupació va baixar en 85.400 persones.









La taxa d'atur es va situar a l'acabar 2019 en el 13,78% percentatge sis dècimes inferior a l'de 2018 i el seu nivell més baix en 11 anys, i el nombre total de desocupats va tancar l'exercici en 3.191.900 persones, segons dades de l'EPA.









Per la seva banda, l'ocupació va créixer en 2019 a 402.300 persones, un 2,06% respecte a 2018, aconseguint el seu sisè augment anual consecutiu. No obstant això, a l'igual que passa amb l'atur, l'increment de l'ocupació el 2019 és el menor des de 2013, quan Espanya va destruir 204.200 llocs de treball.





D'aquesta manera, 2019 va tancar amb 19.966.900 ocupats, la xifra més alta des dels últims onze anys.





A aquestes xifres es va arribar després que en el quart trimestre de 2019 l'atur baixés a 22.500 persones (-0,7%) i l'ocupació augmentés en 92.600 persones (+ 0,47%).









Amb el descens de l'atur assolit el 2019, s'encadenen set anys consecutius de baixades després de sis anys d'increments. El 2015, l'atur va registrar la caiguda més gran de la sèrie històrica, amb 678.200 aturats menys.





A 2019, Espanya va crear ocupació per sisè any consecutiu després de sis anys destruint-lo. Així, l'any passat es van generar 402.300 llocs de treball, amb un ritme de creixement anual de el 2,06%, inferior al d'un any abans.





BAIXA LES LLARS AMB TOTS ELS SEUS MEMBRES EN ATUR





Les llars amb tots els seus membres en atur van baixar el 2019 en 40.300, un 3,8% respecte a 2018, fins a situar-se en 1.013.200. En l'últim trimestre de 2019, les llars amb tots els seus membres en atur van augmentar en 3.200, un 0,3% més respecte a el trimestre anterior.





Per la seva banda, les llars amb tots els seus integrants ocupats van augmentar en 228.200 durant 2019 (+2,1%), fins a un total de 10.798.600 llars.





En els últims tres mesos de l'exercici passat, les famílies amb tots els seus membres ocupats es van incrementar en 91.200 (+0,8%).





Les llars amb al menys un actiu van pujar el 2019 en 137.400 respecte a 2018 (+1%), fins als 13,5 milions, mentre que en l'últim trimestre del l'any van repuntar en 88.000 en relació a el trimestre anterior (+0,6% ).





Finalment, les llars en què no hi ha cap actiu van baixar en 15.500 en el conjunt de l'any passat (-0,3%), fins als 5.210.000. En l'últim trimestre, aquestes llars van disminuir en 50.900 (-0,97%).