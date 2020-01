L'expresident d'El Corte Inglés, Nuño de la Rosa, abandona la companyia

El Corte Inglés ha arribat a un acord amb Jesús Nuño de la Rosa, conseller executiu de la firma, pel qual aquest últim, de "forma voluntària", abandona tots els seus càrrecs i funcions en la companyia.

Nuño de la Rosa deixa la signatura després de ser rellevat de la presidència fa sis mesos i uns dies després de ser apartat de la prefectura de dues filials immobiliàries.





L'empresa de distribució ha assenyalat que aquest acord s'ha pactat en un "clima d'amistat i màxima cordialitat" i que ha estat aprovat pel consell d'administració del grup, després de l'informe favorable de la comissió de Nomenaments i Retribucions.





El Corte Inglés ha agraït a Nuño de la Rosa, que va arribar a ocupar el lloc de president del grup, la seva "entrega, dedicació i lleialtat" en tots els càrrecs que ha exercit en la companyia al llarg de la seva extensa carrera professional.





De la Rosa es va convertir el juny de 2018 en el cinquè president de la cadena de grans magatzems espanyola després del cessament de Dimas Gimeno i en el primer que no formava part de la família fundadora d'El Corte Inglés.









Un any després va ser reemplaçat en el càrrec per Marta Álvarez i nomenat conseller delegat i president de quatre filials (Viatges El Corte Inglés, Informática El Corte Inglés, Financiera El Corte Inglés i Seguros El Corte Inglés). No obstant això, en les últimes setmanes la companyia el va substituir per Víctor del Pozo com a administrador solidari a les filials immobiliàries Esgueva i Izaro Films.





De la Rosa és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en Viages El Corte Inglés, empresa de la qual va ser director general des de 1998 fins a octubre de 2017, quan va ser nomenat conseller delegat del grup.