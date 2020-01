Detingut l'autor d'un possible cas de violència masclista a Sant Joan Despí

Aquest dimarts ha estat detingut un home com a possible autor de la mort de la seva parella a Sant Joan Despí. Els Mossos l'han detingut just dins de l'aeroport del Prat quan pretenia fugir.









VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SENSE DENÚNCIES PRÈVIES





La primera dona víctima de violència masclista de 2020, Mònica de 28 anys i veïna d'Esplugues estava separada del seu presumpte assassí, Rubén, i buscava un altre pis per deixar de viure amb ell. Mònica havia comentat a una veïna cap a uns sis mesos que estaven separats i buscava un altre pis. De fet, li va confirmar que havia d'abandonar la seva casa en sis mesos.





Després apunyalar la Mònica i a la seva filla Quiara, el presumpte assassí es va autolesionar al canell i al coll amb el ganivet. Ell mateix va trucar al 112 avisant que havia matat la seva parella i filla. Quan van arribar els mossos, no va oposar cap resistència per a la detenció.





Recentment un mosso va matar la seva exparella a Terrassa (Barcelona). L'home posteriorment es suïcidi, segons fonts policials. L'autor hauria disparat a la dona amb l'arma reglamentària en un aparcament de la ciutat, segons aquestes mateixes fonts. Entre la parella no havia antecedents per violència masclista, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El jutjat d'instrucció 1 de la ciutat, en funcions de guàrdia, s'ha fet càrrec del cas.





Amb aquest es confirmava el tercer assassinat de violència masclista aquest 2020 a Espanya, i el segon a Catalunya. El 14 de gener, un home va matar a Puertollano (Ciudad Real) a la seva parella i després es va suïcidar. El dia de Reis, un altre home va matar la seva exparella i la seva filla de tres anys a Esplugues de Llobregat.





ASCENDEIXEN A 1034 ELS ASSASSINATS PER VIOLÈNCIA MASCLISTA DES DEL 2003





La Delegació de Govern per a la Violència de Gènere ha confirmat que Mònica i la seva filla de tres anys són les primeres víctima de violència de gènere de l'any 2020. Tal com ha assenyalat la Delegació de Govern en el seu compte de Twitter, es tractés de la primera dona assassinada per violència de gènere en l'any 2020 i el nombre total de dones assassinades des de 2003 ascendiria a 1.034.





A el menys 55 dones van perdre la vida a mans de les seves parelles o exparelles el 2019, el que va suposar un nou repunt i que la xifra de víctimes mortals fos la més alta des de 2015, d'acord a les dades oficials.





El nombre d'assassinats per violència de gènere porta augmentant des de l'any 2017, quan es van comptabilitzar 50 assassinades, i també va créixer el 2018, any que va tancar amb 51. En 2016, amb 49 assassinades, va baixar la xifra de víctimes respecte a 2015, any que va registrar un pic amb 60 víctimes.