Junqueras: "Volem tornar a exercir l'autodeterminació. La tornarem a exercir"

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat el dret a l'autodeterminació durant la seva compareixença aquest dimarts a la comissió d'investigació del 155 que se celebra al Parlament i a la qual ha acudit en qualitat de testimoni des de la presó de Lledoners en la qual està reclús.





"Volem tornar a exercir l'autodeterminació. La tornarem a exercir", ha dit després en el seu primer torn de paraula que ha durat uns 40 minuts i en el qual ha realitzat un al·legat en favor de l'diàleg i una defensa de la independència de Catalunya, dos elements que considera centrals en la tasca que ERC està exercint en la política actual.









Junqueras ha defensat el posicionament dels republicans que ha recordat que es basa en ampliar els suports a favor de la república catalana per poder exercir l'autodeterminació: "Un referèndum d'autodeterminació és una cosa normal. Volem tornar-lo a exercir".





"Per fer-ho necessitem ser més. Acumular més forces, sens dubte. Perquè una de les coses que vam aprendre d'octubre de 2017 és que, si hagués estat una qüestió estrictament democràtica i només s'haguessin comptant vots, és indubtable que hauríem guanyat, que hem guanyat, però en un dels plats de la balança van posar alguna cosa més que vots: cops de porra, dirigents polítics a la presó, la dissolució de Parlament i el Govern", ha advertit.









LA MIRADA DE CS





Així, Junqueras ha explicat que la seva tesi es basa en seguir acumulant vots sobre el seu costat de la balança com a única fórmula per aconseguir que venci en favor dels que defensen la república catalana, convençut que "aquestes majories àmplies existiran", ja que es s'han conjurat per fer tot el possible perquè hi hagi.





"Volem pensar que els resultats electorals de 2019 són un bon indicador i qui més crida contra les nostres tesis, sobre el nostre treball i la nostra voluntat democràtica és qui més vots ha perdut i a tot arreu. El fet que alguns de vosaltres baixeu la mirada quan us ho dic és la millor prova", ha raonat en referència a la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, i al president del grup taronja a la Cambra, Carlos Carrizosa.





EL 155 VA PERJUDICAR ALS CIUTADANS





El líder republicà ha sostingut que el 155 "només va servir per perjudicar els interessos dels ciutadans de Catalunya, per perjudicar l'aplicació de polítiques socials i de polítiques destinades a augmentar la competitivitat" de l'economia.





No obstant això, ha reivindicat que la intervenció de l'autonomia no va servir per un dels seus objectius, segons ell: "No va servir a l'objectiu de fer-nos desistir, de donar-nos por. No tenim por, no l'hem tingut mai i menys ara".





En aquest sentit, ha destacat que el seu empresonament "és una part més del camí cap a la llibertat, i és gairebé d'una bellesa poètica que la presó sigui un pas més cap a llibertat", i ha recordat que abans d'ells ha hagut molta gent empresonada injustament.





Junqueras ha reiterat que ni ell ni la resta de presos de l'1-O van cometre cap delicte: "Res del que hem fet és delicte. Perquè celebrar un referèndum no és delicte, per una raó molt simple i incontestable: no està recollit en el codi Penal".





Així mateix, ha insistit que defensar la independència no és delicte, de manera que veu el seu empresonament injust i venjatiu: "Confonen justícia amb venjança. Però insisteixo, aquesta venjança no ens intimida. No ens fa cap por".





DIÀLEG I INDEPENDÈNCIA





La intervenció de Junqueras ha pivotat sobre l'estratègia d'ERC d'apostar pel diàleg, especialment amb aquells que aplaudeixen que ell estigui a la presó, i ha afirmat que malgrat això "no hi ha ningú més independentista" que ERC.





Ho ha defensat un dia després de la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat de Parlament, que ha provocat una fractura entre els socis de Govern i les acusacions de JxCat als republicans perquè consideren que no han defensat a president.





Junqueras ha assegurat ser feliç, ha dit que està content de parlar en seu parlamentària amb tots els presents sense excepcions i ha insistit en la seva aposta pel diàleg, "especialment amb els que han aplaudit de manera més entusiasta la repressió i la presó", perquè considera que el diàleg no pot estar supeditat a la situació carcerària dels exconsellers.





"Acabo reiterant la meva voluntat de diàleg, el meu compromís amb la independència i la república. El meu agraïment al vostre treball, constància i esforç. Reiterar l'alegria de ser aquí. De poder parlar amb vosaltres. Alegria a la qual no penso renunciar sempre que pugui tenir l'oportunitat", ha reflexionat.