Sánchez i Torra es reuniran el proper 6 de febrer a Barcelona

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, es reuniran el proper 6 de febrer a Barcelona.





La reunió tindrà lloc a Barcelona, segons la ministra d'Hisenda i Portaveu del Govern, María Jesús Montero, qui ha dit que el president seguirà després la ronda de reunions amb la resta de presidents de les Comunitats Autònomes.









Montero ha precisat que "ara com ara" és el president de la Generalitat i no hi ha cap resolució judicial en contra. Després d'aquesta trobada, Sánchez continuarà amb la ronda de reunions amb la resta de presidents de les comunitats autònomes.





La data d'aquesta trobada entre Sánchez i Torra s'ha anunciat just l'endemà que el Parlament català retirés la credencial de diputat al president de la Generalitat de Catalunya i que s'escenifiqués en la Cambra legislativa catalana la divisió que hi ha entre ERC i JxCat.





No obstant això, i malgrat aquest escenari i de la possibilitat que es produeixi un avançament electoral a Catalunya, l'Executiu continua defensant que la reunió es produeixi. Entenen que "ara com ara" el president català continua sent Quim Torra. "No hi ha una resolució judicial, ni cap norma que digui el contrari a això", ha reblat la ministra d'Hisenda, qui ha apuntat també que la pèrdua de la seva condició de diputat es va resoldre de manera adequada.





No obstant això, Montero ha matisat que en cas de donar-se alguna "incidència" que desaconselli la celebració de la reunió fixada per al dijous de la setmana vinent "es posposaria o no se celebraria".





A més, la Portaveu ha defensat la reunió al marge de la comoditat o incomoditat que pugui suposar per a Pedro Sánchez, del qual diu que no es planteja aquest extrem atès que té l'"obligació de reunir-se" i atribueix la seva decisió al "sentit de la responsabilitat" del president. "La seva obligació és intentar que totes les administracions remem en la mateixa direcció", ha exclamat.