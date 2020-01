El Congrés permetrà preguntes al Govern central el dia abans del Consell de Ministres

El Congrés dels Diputats no canviarà la seva agenda de sessions plenàries pel fet que el Govern espanyol hagi avançat a dimarts els Consells de Ministres, però es permetrà als diputats actualitzar les seves preguntes per debatre a la sessió de control dels dimecres sobre els assumptes aprovats per l'Executiu el dia anterior.





A la Junta de Portaveus d'aquest dimarts, PP, Ciutadans i Vox van reclamar canvis en l'agenda parlamentària del Congrés per adaptar-se a la decisió del Govern central d'avançar els seus Consells de Ministres i han plantejat moure a dimecres o a dijous les preguntes al president i els ministres.









No obstant això, el PSOE i Unides Podem, amb suport d'altres formacions minoritàries, han descartat emprendre canvis profunds i han apostat per flexibilitzar els terminis de presentació de preguntes orals per a la sessió de control, criteri que s'ha imposat per majoria.





Així les coses, una resolució de la presidència de Congrés permetrà que les preguntes de control al Govern central, que s'han de registrar els dijous a la tarda, puguin actualitzar-se fins a les 18 hores de dimarts per poder ficar en l'ordre del dia assumptes que el Consell de Ministres hagi aprovat aquest matí.