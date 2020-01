Els Consells de Ministres, ara els dimarts per relegar a un segon pla iniciatives de l'oposició

Les reunions ordinàries de Consell de Ministres passaran a celebrar-se els dimarts en lloc dels divendres, han confirmat fonts de l'Executiu.





Aquest canvi se l'ha comunicat als ministres el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en una carta que els ha fet arribar en la primera reunió del gabinet, que celebren des de les 10.15 hores d'aquest dimarts al Palau de la Moncloa.





En la missiva, difosa per Presidència del Govern espanyol, Sánchez justifica el canvi de dia per motius d ' "organització" i amb la finalitat de "planificar" i anticipar-se als esdeveniments i "respondre als problemes amb urgència i eficàcia".





Això obligarà a avançar el dijous anterior la comissió de subsecretaris en la qual es preparen els dossiers que veurà el Consell de Ministres.





La decisió revela una determinació de l'Executiu per marcar l'agenda a principis de la setmana, quan tradicionalment es reuneixen les direccions dels partits. Els dimarts és a més quan es reuneix la Junta de Portaveus de Congrés i el Senat per ordenar els assumptes que aniran a Ple i els grups parlamentaris solen comparèixer en roda de premsa. A més, quan hi ha sessions plenàries a la cambra alta, les sessions de control a Govern espanyol se celebren els dimarts a la tarda.





Traslladant a dimarts el Consell de Ministres, el Govern central pot aconseguir relegar el segon pla les iniciatives de l'oposició quan aprovi mesures de gran transcendència.