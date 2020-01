Sánchez reforça el seu cap de gabinet, Iván Redondo

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha donat més poder al seu cap de Gabinet, Iván Redondo -el càrrec ha estat ratificat avui al Consell de Ministres-.





A partir d'ara, la Secretaria d'Estat de Comunicació i el seu titular s'incorporaran formalment al Gabinet de la Presidència de Govern, sota la seva direcció. A més coordinarà els departaments d'assistència a el President, la secretaria de Presidència, l'Oficina Econòmica i el Departament de Seguretat Nacional.





Juntament amb aquestes noves competències, el cap de l'Executiu ha encarregat al seu Cap de Gabinet la creació de la primera Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia de País a llarg termini.





Amb aquesta oficina de 'Foresight Unit', el Govern assegura que Espanya se suma a un selecte grup de països i organismes internacionals pioners que ja compten amb unitats similars, com Canadà, EUA, França, Finlàndia, Regne Unit, la Comissió Europea o l'OCDE.





Segons l'Executiu, l'Oficina s'encarregarà de pensar estructuralment a l'Espanya dels pròxims 30 anys i comptarà amb un Comitè d'Experts de la societat civil per a elaborar una Estratègia Nacional a llarg termini.





L'objectiu, assegura, és identificar sobre la base de l'evidència empírica els possibles reptes i oportunitats que Espanya haurà d'afrontar en el mitjà i llarg termini i ajudar el país a preparar-se per a això. Entre aquests citen els reptes demogràfics, econòmics, geopolítics, mediambientals, socials o educatius.





REDONDO HAURÀ DE COMBATRE EL "CURTTERMINISME"





Moncloa apunta que un dels grans defectes de la democràcia és el "curtterminisme" pel frenètic treball quotidian dels governs, pel fet que "l'urgent sovint eclipsa a l'important".





Això genera, segons el Govern altres problemes, com la falta de pensament estratègic, d'obsolescència legislativa o escassa anticipació, que estan en la base de fenòmens com el Canvi Climàtic, el despoblament rural o la pèrdua de rellevància econòmica per a una nació.





Per això i per a combatre aquest curtterminisme, es crea aquesta Unitat de Prospectiva, que vol vetllar pels interessos futurs d'Espanya com a nació.





Segons el comunicat emès per Moncloa, Iván Redondo continuarà sent el "primer" Secretari d'Estat i el Secretari del Consell de Seguretat Nacional, i ampliarà les seves funcions per a concentrar dins del Gabinet i sota el seu comitè de direcció en Moncloa tots els departaments d'assistència al president en assumptes nacionals, institucionals i internacionals.





A això afegirà la coordinació de la secretaria general de Presidència, l'Oficina Econòmica del President (Direcció General d'Assumptes Econòmics), el Departament de Seguretat Nacional (DSN) o les diferents unitats d'anàlisis.