El PP no participa a la comissió del 155 perquè el veu com un "míting polític"

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha justificat la seva no participació en la comissió d'investigació del 155 de Parlament, on aquest dimarts compareixen els presos independentistes, perquè no volen assistir a "un míting polític preelectoral".









"És un parany en la qual no caurem. No jugarem el seu joc i no participarem d'un míting polític preelectoral, que acaba sent un aquelarre sentimental al servei dels seus objectius polítics però, en cap cas, al servei de l'activitat parlamentària", ha sostingut en declaracions als passadissos de Parlament.





Després de criticar la comissió d'investigació del 155, ha lamentat que els partits independentistes l'hagin convocat per "blanquejar persones condemnades per greus delictes contra la democràcia, i per tapar l'esperpent i la vergonyosa divisió de la qual van fer gala ahir" al Parlament.