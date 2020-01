Sánchez crea un Comitè de Direcció de la Presidència a les ordres d'Iván Redondo

Pedro Sánchez segueix donant poder a Iván Redondo. En el Butlletí Oficial de l'Estat de dimarts passat 28 de gener, s'aprova la creació d'un Comitè de Direcció de la Presidència dirigit "sota la dependència directa del director del Gabinet", és a dir, d'Iván Redondo.





Aquest comitè s'encarregarà de "la coordinació de l'assessorament i suport de l'activitat de la Presidència del Govern espanyol, sense perjudici de les competències concretes atribuïdes als òrgans que la componen".









Tot i que no es donen molts detalls sobre les funcions d'aquest òrgan, sí es precisa que Redondo podrà donar recomanacions en "política nacional, política internacional i política econòmica" al president del Govern central. Així, Redondo es converteix de manera oficial i no només oficiosa en el màxim assessor de Sánchez en tot tipus de matèries, no només estratègiques, sinó també de contingut pràctic.





El BOE també consigna canvis en la Secretaria General de la Presidència dirigida per Félix Bolaños --nombre dos a La Moncloa--. S'inclouen com a novetats dues funcions molt genèriques però que marquen un augment de poder de supervisió sobre altres departaments: "La planificació i seguiment de l'activitat governamental", i "El suport i l'assessorament tècnic als diferents òrgans de la Presidència del Govern espanyol" .