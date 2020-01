Renfe torna a esgotar els bitllets per a el seu AVE "low cost" en pocs minuts

Renfe ha venut en tan sols deu minuts la segona tanda de 1.000 bitllets a 5 euros de l'AVLO, l'AVE companyia de baix cost que circularà entre Madrid i Barcelona a partir del 6 d'abril, que la companyia va posar a la venda aquest dimarts 29 de gener passat.





L'operadora va iniciar a les 20.00 hores aquesta nova venda, que de moment només realitza per Internet, a través del web. Segons assegura, a les 20.10 hores ja s'havien venut tots els bitllets a 5 euros disponibles.





Renfe posarà a la venda 1.000 bitllets promocionals d'AVLO aquest dimecres, tot i que tornarà a canviar l'hora a partir de la qual es podran comprar, que s'ha fixat per a les 15.00 hores.





La compra en línia d'un bitllet d'AVLO requereix prèviament registrar-se com viatger al web habitual de Renfe. En aquest sentit, la companyia ferroviària ha indicat que ja ha comptabilitzat 63.000 nous registres d'usuaris en els dos primers dies de comercialització del nou tren.





Amb aquesta iniciativa comercial, per la qual ven 10.000 bitllets d'AVLO a 5 euros, a raó de 1.000 diaris durant deu dies, Renfe pretén remarcar l'inici de la venda del nou AVE de baix cost que preveu posar en circulació a partir del 6 d'abril.





Aquest servei començarà al corredor entre Madrid i Barcelona, on realitzarà tres trajectes diaris per sentit. Al llarg d'aquest any preveu posar en servei dues connexions més, i a partir de 2021, la companyia sospesarà estendre a altres línies.





Els bitllets d'AVLO actualment a la venda, inclouen places per viatjar des del dia que s'estrena aquest nou AVE companyia de baix cost fins al 31 d'agost, un període que comprèn així les vacances de Setmana Santa i d'estiu.





SUPLEMENTS





Quant als bitllets habituals d'aquest nou tren, el seu preu oscil·larà entre els 10 i els 60 euros en funció de la demanda. Els viatgers hauran de pagar un suplement en cas d'afegir diferents prestacions al seu viatge, com transportar una segona maleta o triar seient.





A més, el nou AVE de baix cost no comptarà amb una de les principals característiques de l'AVE convencional de Renfe, la del compromís voluntari de puntualitat.





Renfe prestarà aquest nou servei AVE econòmic i de menys prestacions amb trens de la sèrie S-112 fabricats per Talgo, els coneguts com a 'ànec', que han estat remodelats i pintats amb els colors corporatius escollits per a l'AVLO, el morat i el taronja, i que tindran capacitat per a 438 viatgers.





Amb la posada en marxa d'un AVE de baix cost Renfe busca avançar-se a la competència d'altres operadors que arriba al desembre, com és el cas de la francesa SNCF, que portarà a Espanya el seu AVE companyia de baix cost Ouigo'.