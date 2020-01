Banco Santander guanya un 17% menys pels durs plans de sanejament

Banco Santander va obtenir un benefici atribuït de 6.515.000 d'euros en 2019, un 17% menys que el 2018, després de registrar un saldo net de plusvàlues i sanejaments de 1.737 milions d'euros, segons ha anunciat aquest dimecres l'entitat presidida per Ana Botín.





Els sanejaments tenen a veure principalment amb l'ajust del fons de comerç del Regne Unit anunciat el setembre passat (1.491 milions d'euros), així com amb costos de reestructuració en diversos mercats i altres provisions.





Aquests ajustos, segons ha explicat l'entitat, es van veure compensats per la plusvàlua neta de 693 milions d'euros obtinguda per l'operació realitzada amb el negoci de custòdia, tancada al desembre de 2019, i altres plusvàlues.









El benefici atribuït ordinari en 2019, és a dir, exclòs el net de plusvàlues i sanejaments, va ser de 8.252.000 d'euros, un 2% més (+3% en euros constants, és a dir, sense efecte del tipus de canvi), gràcies a l' major nombre de clients i a el creixement dels volums de negoci.





En el quart trimestre estanc, l'entitat va obtenir el major benefici atribuït de la seva història, de 2.783.000 d'euros (+35% interanual).





Exclòs el net de plusvàlues i sanejaments trimestral, el benefici ordinari va ser de 2.072 milions en el trimestre, un 2% més (+5% en euros constants), i la tornada sobre el capital tangible (rote) ordinari, una mètrica clau de rendibilitat , es va mantenir com "una de les millors" entre els seus comparables al 11,6% (11,8% per a l'any complet).





NOVA PUJADA DEL DIVIDEND





"Confiem en assolir els nostres objectius a mig termini, preveiem un creixement mitjà anual del benefici per acció d'un dígit alt en els pròxims tres anys a el temps que seguirem invertint per al futur. Gràcies als molt bons resultats que presentem avui, hem proposat una nova pujada del dividend en efectiu per acció de 2019, fet que suposa més que doblar des 2014", ha ressaltat la presidenta de Banc Santander, Ana Botín.





En concret, el consell d'administració ha proposat augmentar el dividend en efectiu per acció amb un segon i últim dividend amb càrrec a 2019 de 0,13 euros per acció, subjecte a l'aprovació de la junta d'accionistes, dels quals 0,10 euros serien en efectiu i 0,03 euros, en el format de dividend elecció.