El número 2 de Trapero: "És trist estar pendent de la TV per saber què feia el teu govern"

El comissari dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, que va ser número dos del major Josep Lluís Trapero, ha relatat aquest dimecres com els dies previs a l'1-O els comandaments de la policia autonòmica van viure una situació "trist" perquè veien com el Govern de Carles Puigdemont se situava "fora de la llei".





"La situació era estranya per estar sota les ordres d'un govern i un conseller que aquests dies se situaven fora de la llei. És una mica trist estar pendent de les pantalles de televisió per a poder saber què feia el Govern. Quan s'anunciava una compareixença pública ens ficàvem en un despatx per seguir-la. Fèiem silencis espessos, miràvem el que deien i preníem decisions ", ha explicat López a preguntes el fiscal Pedro Rubira durant la seva declaració com a testimoni en el judici que se segueix contra la cúpula dels Mossos a la audiència Nacional.





Com ja va fer al Tribunal Suprem, el comissari ha detallat de nou les dues reunions en què els comandaments de la policia autonòmica van advertir a Puigdemont i els llavors vicepresident Oriol Junqueras i conseller d'Interior Joaquim Forn dels possibles desordres públics que es podien produir el dia del referèndum.









Segons López, el més gran Trapero i els comissaris els "van retreure algunes declaracions" que estaven fent des del Govern i que eren "injustes" per als Mossos perquè "no reflectien la postura real" del cos.





També els van dir, ha afegit, que la policia autonòmica "no estava pel referèndum" i que Trapero va concloure la reunió dient a Puigdemont que esperava que l'1 d'octubre no hagués de lamentar "cap desgràcia", al que l'expresident va contestar que en aquest cas, declararia la independència de Catalunya.





El comissari ha comentat que quan els comandaments dels Mossos van ser advertits pel Tribunal Constitucional va ser "un dia molt trist" per a ells perquè tot i que "algú s'ho pugui prendre com qui rep publicitat electoral", a ells els va afectar molt.