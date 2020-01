Cs demana a Sánchez que cessi a Torra amb el 155

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusat aquest dimecres al president de la Generalitat, Quim Torra, d'"intentar guanyar temps per caragolar a la seva butaca a la Generalitat" i ha demanat al president de Govern, Pedro Sánchez, que li cessament amb l'article 155 de la Constitució i convoqui eleccions catalanes.





Ho ha dit després que Torra hagi anunciat que convocarà eleccions després que el Parlament aprovi els Pressupostos per al 2020: Cs creu que no pot convocar-les perquè considera que ja no és president al llevat diputat i que ho fa per "atrinxerar-encara més en la seva anterior Presidència", segons Carrizosa.





Ha demanat a Sánchez que desconvoqui la reunió amb Torra prevista per dijous de la setmana que ve i li cessament: "Ha quedat clar que el separatisme pretén marcar els temps per decidir quan trenquen amb Espanya", cosa que creu que Sánchez ha d'impedir aplicant l'article 155 per cessar Torra i convocar eleccions.





"Volem que els temps els marqui d'acord amb la llei el president del Govern d'Espanya. Ja està bé que el president deixi de complir el seu deure de defensar l'Estat i la Constitució", ha dit, i ha afegit que el poder executiu ha de prendre cartes en l'assumpte i no deixar la defensa de l'Estat només als jutges, en les seves paraules.





"Mentre Torra es faci passar per president, nosaltres plantejarem les batalles jurídiques i polítiques que calgui i que el Govern d'Espanya no faci", ha subratllat Carrizosa, que ha acusat els exconsellers empresonats que van comparèixer aquest dimarts al Parlament d'haver fet apologia dels delictes que els van portar a la presó.





Preguntat per si es plantegen concórrer amb el PP a les eleccions catalanes, ha dit que estan oberts a arribar a tota mena d'acords però que no correspon pronunciar-se sobre un pacte electoral perquè encara no estan convocats els comicis i, si participaran en la tramitació dels Pressupostos, ha avançat que estudiaran possibilitats si creuen que "poden tenir objeccions legals" en impulsar-un Govern dirigit per Torra quan creu que no és president.