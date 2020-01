Casado es querella contra Torra per usurpació de funcions

El líder de PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dimecres que la seva formació presentarà una querella contra Quim Torra per "usurpació de funcions" i ha advertit que "qualsevol decisió que prengui no tindrà valor jurídic" després d'haver estat inhabilitat i haver estat desposseït de la seva condició de diputat. Per això, ha criticat durament que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, mantingui una reunió amb ell la setmana vinent quan "ja no és president de la Generalitat".













Així s'ha pronunciat Casado en declaracions als periodistes després d'assistir a la Junta Directiva de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), just poc després que Torra hagi anunciat que un cop aprovats els pressupostos catalans posarà data a les eleccions autonòmiques i hagi confirmat que la setmana que es veurà amb el president de Govern.





Casado ha recalcat que Torra "ja no és president" de la Generalitat d'acord al que estableix l'Estatut i, per tant, ha de complir la llei com "qualsevol persona". En aquest punt, ha avançat que demanaran a la Mesa de Parlament que el "cessi" en els seus càrrecs i convoqui una sessió d'investidura per elegir el seu substitut.





Paral·lelament, el president dels populars ha indicat que la seva formació es dirigirà al Govern de Sánchez perquè "vetlli pel compliment de la legalitat i les resolucions del Tribunal Suprem que han avalat la resolució de la Junta Electoral Central (JEC)" .





A continuació, ha anunciat que presentaran una querella contra Torra. "El que no pot ser és que hi hagi un president en oberta desobediència a una sentència del Tribunal Suprem i comptant amb la complicitat de el Govern d'Espanya, que deu el seu lloc als seus pactes amb les forces independentistes", ha emfatitzat.