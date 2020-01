Casado proposa un "Catalunya Suma" que integri PP, Cs i l'entorn de Valls

El líder de PP, Pablo Casado, ha admès aquest dilluns que "desitja" una via constitucionalista del PP, Ciutadans, el partit Barcelona pel Canvi de l'exprimer ministre francès Manuel Valls i la pròpia societat civil que pugui concórrer conjuntament a les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya. Al seu entendre, hauria de passar una cosa semblant al que va passar en el seu dia al País Basc, on primer la societat civil va dir "ja n'hi ha prou" i poc després van aconseguir arribar a el Govern basc.





De moment, la proposta ha sigut acollida amb tebior per una de les peces de l'entesa, Manuel Valls. El regidor de Barcelona ha assegurat que no tenia coneixement de la proposta i, irònicament, ha afegit que llegir la premsa "és sempre interessant".









En una entrevista a Antena 3, ha assenyalat que no hi ha una negociació al respecte sinó que "el que hi ha és un desig". "Tant de bo que tots els constitucionalistes arribem a una convergència i, si em permet l'expressió coneguda a Catalunya, una convergència democràtica i constitucionalista que no només passa per Manuel Valls i Cs i pel PP, sinó per la societat civil", ha emfatitzat .





Casado ha recordat que al País Basc "van fomentar a la societat civil", que va dir "ja n'hi ha prou" del terrorisme i del nacionalisme. En aquest moment, ha prosseguit, van ser importants les manifestacions culturals, les càtedres universitàries o les ONG, i tant el Govern del PP com el PSE de Nicolás Redondo Terreros van donar als ciutadans "la possibilitat de tenir una referència a nivell social" que després va permetre que els constitucionalistes fossin "capaços de guanyar a les urnes".









"Això crec que cal ara a Catalunya. Els partits constitucionalistes però també a aquests professors, periodistes, professionals que alcen la veu per dir 'ja n'hi ha prou' perquè no volem combregar amb aquesta fractura social i aquesta ruïna econòmica", ha recalcat el president dels populars.





Casado ha insistit que "no tenen converses en ferm" amb aquests partits però ha afegit que Cs "ja sap" que el PP està disposat a que els acords que han arribat a Madrid, Múrcia, Castella i Lleó o Andalusia ho puguin fer en Catalunya, una comunitat en la qual el partit taronja "té més representació" que els populars.





GREGORIO ORDÓÑEZ, FIGURA "IRREPETIBLE"





Coincidint amb el 25 aniversari de l'assassinat per ETA del tinent alcalde de Sant Sebastià, Gregorio Ordóñez, ha assenyalat que és una "referència" i una "figura irrepetible" i ha afegit que tant la seva vídua Ana Iríbar com la seva germana Consuelo Ordóñez els han convidat a un acte a Sant Sebastià per recordar el seu llegat.





Casado ha indicat que si encara fos viu Ordóñez hauria comportaments que li resultarien "familiars" perquè es "va enfrontar a un supremacisme i fins i tot un racisme dels radicals abertzales" que no volien que persones com ell fessin política. Tot i que ha admès que ara no hi ha aquesta violència com abans, sí que estan veient "unes trinxeres i intolerància per part dels violents radicals que recorden anys feliçment superats per la força de la Policia, la Guàrdia Civil, els jutges i la societat civil".





"Hi ha molts nois que ja no saben qui és Goyo Ordóñez o Miguel Ángel Blanco, i això s'hauria d'ensenyar a les escoles, menys educació en el sectarisme i més educació en la concòrdia. I les víctimes d'ETA són el nostre pilar de la concòrdia i la defensa dels principis que han fet tan gran la nostra Constitució i la nostra democràcia", ha asseverat.





SORTIDA DE BORJA SÉMPER





Davant la decisió de Borja Sémper, fins ara president del PP a Guipúscoa, de deixar la política, ha assenyalat que el va avisar fa "bastants setmanes" i que ho sabia amb "anticipació". "Li agraeixo molt 25 anys de jugar-se la vida pel nostre partit però també pel País Basc i per Espanya", ha destacat.





Després que Sémper hagi renegat de la política de trinxera, ha subratllat que ell ja va dir en el debat d'investidura celebrat al Congrés que cal sortir d'aquesta política i ha recordat que va afirmar llavors que no pot haver-hi dos bàndols perquè el PP no està en cap.





"Un país amb bàndols no és un país fragmentat sinó fet trossos", ha manifestat el president del PP, per afegir que ell prefereix les polítiques transversals però "a l'esquerra li agraden els posicionaments de blocs" relatius a la dreta o esquerra "i "progressistes" enfront de "reaccionaris".