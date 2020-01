Els bisbes, en peu de guerra contra el Govern central per l'IBI de l'Església

El secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i bisbe auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha assegurat que els bisbes no consideren un "menyspreu" que la vicepresidenta primera de Govern i ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria democràtica, Carmen Calvo, s'hagi reunit ja amb el nou nunci del Papa a Espanya, Bernardito Auza, i no amb els bisbes espanyols; i sobre l'IBI, ha subratllat que "l'Església no vol privilegis però tampoc discriminació".













"No ho veiem com menyspreu, és lògic que el nou nunci que a més és el degà del cos diplomàtic a Espanya, després de presentar les cartes credencials al Rei, hagi fet un primer contacte amb qui en aquest moment en el Govern porta els assumptes de llibertat religiosa. Era d'obligat protocol", ha subratllat Argüello aquest dimecres en la roda de premsa posterior a la Comissió Permanent de la CEE. En tot cas, ha indicat que no els ha cridat per reunir-se.





D'altra banda, sobre la intenció de Govern central d'establir que l'Església pagui l'IBI i de fer una reflexió sobre la casella a l'IRPF, tal com va assenyalar Carmen Calvo recentment, Argüello ha demanat que no se'ls discrimini.





"L'Església no desitja privilegis però tampoc vol discriminació, en els assumptes de l'IBI o de sistema fiscal; el que l'Església demana és el que preveu una llei de mecenatge que estableix una regulació per a totes les entitats no lucratives. Entenem el dret de Govern a modificar la seva política fiscal, com es discuteix la repercussió de la pujada o baixada del salari mínim, però en aquest assumpte, demanem que no es tracti com si fos un privilegi de l'Església", ha tancat.





Preguntat per l'avançament electoral anunciat pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, el portaveu dels bisbes espanyols ha precisat que no és "qui per emetre un judici sobre una decisió política de convocar eleccions".





En tot cas, sobre els "problemes de relació dins de la societat catalana i amb la resta de la societat espanyola", ha subratllat que la posició de l'Església és "afavorir la cultura de la trobada" i "conrear el diàleg" però amb "respecte al marc jurídic polític actual".





D'altra banda, sobre els abusos a religioses denunciats al suplement sobre dones de L'Osservatore Romano, Luis Argüello ha indicat que a Espanya no tenen cap notícia d'abusos. En tot cas, ha precisat que l'abús sexual és "gravíssim" i que si tinguessin constància d'algun cas "caldria obrar en conseqüència denunciant en tots els fòrums possibles el comportament delictiu".





Pel que fa a la síndrome del 'burnout' o del treballador cremat o esgotat, que també es denuncia a l'article del diari oficial de Vaticà, Argüello ha reconegut que "moltes vegades són congregacions femenines les que realitzen serveis d'hospitalitat i de servei domèstic" i, en aquest sentit, ha demanat que la relació sigui "respectuosa i fraterna".