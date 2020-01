Aigües de Barcelona, Ajuntament de Santa Coloma i veïns col·laboren amb famílies vulnerables

El projecte 'A-porta, acompanyant porta a porta' es desplegarà a Santa Coloma de Gramenet. Aquest és l’acord que avui han presentat en roda de premsa l’alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon; la directora de clients d’Aigües de Barcelona, Núria Latorre, i el president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró.





El projecte es realitzarà a 1.000 habitatges del barri de Can Mariner i té com a objectiu detectar situacions de vulnerabilitat i informar dels mecanismes i ajust a l’abast d’aquestes persones. A més, aquesta iniciativa treballa per a la inserció laboral ja que les 8 persones que formen part del grup picaportes són també veïnes del barri i han rebut una formació específica per poder desenvolupar aquesta tasca.





Aquest projecte té com objectiu apropar els serveis al veïnat, i en coordinació amb serveis socials, pretén millorar les condicions de vida de la gent més vulnerable.





Santa Coloma de Gramenet és la quarta ciutat catalana, i Can Mariner el cinquè barri, que acull el projecte ‘A-porta’, que es va iniciar l’any 2016 al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, i que posteriorment s’ha desplegat a altres barris de la zona nord (Torre Baró i Vallbona) i a Can Peguera (també Nou Barris), al barri d’Horts de Miró (Reus) i al barri de Campclar (Tarragona).





Latorre ha posat en valor la feina que fan les dones que recorreran el barri de Can Mariner per "detectar possibles casos de vulnerabilitat i identificar d'altres problemàtiques que puguem trobar al barri". En aquest sentit, la directora de clients d’Aigües de Barcelona ha incidit en l’avantatge que suposa que elles també siguin veïnes del barri i coneguin la seva realitat.