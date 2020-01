Mossos preveu desplegar una policia marítima a l'estiu

El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha explicat aquest dimecres que desplegaran la policia marítima a partir d'aquest estiu, quan preveuen comptar amb 30 agents distribuïts en tres bases: Palamós (Girona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona ), i l'Ametlla de Mar (Tarragona).









En una compareixença davant la comissió d'Interior de Parlament, ha detallat que els agents destinats a la nova unitat rebran formació per intervenir en el mar, tant amb formació professional d'àmbit general com de navegació.





També ha explicat que dotaran el cos d'un "innovador sistema d'entrenament policial" contra el terrorisme amb simulacions en escenaris diversos i reals que se sumaran a l'adquisició de nou material.





Ha recordat que es manté el nivell 4 sobre 5 d'alerta per terrorisme, i ha dit que, tot i que la situació ha millorat, persisteix la voluntat d'atemptar: "No podem abaixar la guàrdia".

Ferrer ha concretat els tres eixos en què el cos centra el treball contra el terrorisme: un vessant preventiu de la radicalització, el reforç de recursos materials de Mossos i la millora de la formació dels agents en l'àmbit.





NOMBRE D'IDENTIFICACIÓ ESCURÇAT





A preguntes dels diputats, ha explicat que l'actualització del número d'identificació policial serà "més àgil" que la instauració dels nous uniformes: el nou número escurçarà en tres xifres l'actual i tots els agents d'ordre públic el portaran per davant, per darrere i al casc.





Sobre les condicions laborals dels mossos, ha afirmat que la Conselleria no deixarà d'esforçar per aconseguir un acord amb les organitzacions sindicals, ha lamentat una "situació de bloqueig judicial en el recompte de les eleccions" i ha explicat que hi ha una nova reunió prevista per al 10 de febrer per avançar en la negociació.





Ha destacat les convocatòries de 2.000 noves places de Mossos en vigor i ha dit que treballaran per fixar la manera d'incorporació de nous agents per "evitar situacions" com les viscudes els últims anys.





També s'ha referit al decret per regular els uniformes i distintius de el cos, amb el qual pretenen incorporar distincions per antiguitat, i ha explicat que ja s'ha creat i dotat de recursos la unitat d'igualtat i equitat.





COORDINACIÓ AMB ALTRES COSSOS





El director ha recordat que el cos renovarà els vehicles policials, ha dit que els primers arribaran a l'octubre i ha afirmat que el seu compromís és "garantir que els ciutadans de Catalunya visquin en una societat segura a tots els nivells".





"Per afrontar nous reptes també és necessari el treball diari, conjunt i coordinat" amb la resta de cossos policials de l'estat i les policies locals.