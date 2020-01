JxCAT es nega a substituir Torra amb un altre diputat al Parlament

El grup parlamentari de JxCat ha decidit que cap membre de la seva candidatura substitueixi el president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat a la Cambra catalana, cosa que ha acordat en una reunió d'aquest dimecres.









Ho ha anunciat en roda de premsa el diputat de JxCat Albert Batet, juntament amb els també diputats Teresa Pallarès i Jordi Munell, després que Torra hagi anunciat que convocarà eleccions un cop el Parlament aprovi els Pressupostos de 2020.





Preguntat per si JxCat accepta que Torra no pugui votar en el ple de Parlament, ha replicat: "Nosaltres no ho vam acceptar, però no depèn de si ho acceptem o no. Ho va dir el president de Parlament", el republicà Roger Torrent, al ple de dilluns, ha lamentat.