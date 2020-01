Els espanyols repatriats de Wuhan estaran reclosos en quarantena per evitar risc de coronavirus

Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, ha informat que els espanyols que siguin repatriats de Wuhan en vols finançats en part per la UE i noliejats per França i el Regne Unit en els pròxims dies passaran la quarantena reclosos en instal·lacions que s'estan preparant en l'actualitat a Espanya.









Abans de sortir de la Xina passaran una revisió que estableixen les autoritats xineses per evitar que surtin persones malaltes, i a la seva arribada a Espanya seran avaluades per equips de Sanitat Exterior, com es fa en aquestes ocasions i seran traslladades a les instal·lacions preparades a aquest efecte.





"Es repatria persones sanes", ha advertit, i "si no hi ha símptoma que justifiqui el seu aïllament com a pacients se'ls posarà en quarantena en instal·lacions que estan preparant".





"És aviat per dir els llocs per no disturbar però seran llocs perfectament adequats per passar la quarantena còmodes respectant totes les necessitats i podran fer, com a persones sanes que són, vida normal dins de la zona de quarantena".





Simón no ha pogut precisar en quin moment es produirà aquesta repatriació perquè continuen els contactes i les negociacions, però ha dit que seran en diversos vols els pròxims dies "no sé si demà, passat, dissabte o diumenge", ha dit.