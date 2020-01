La setmana literària BCNegra arrenca amb "la ciutat amagada" com a leitmotiv

El festival barceloní de novel·la negra BCNegra començarà aquest dijous i fins al 9 de febrer i tindrà el leitmotiv de "la ciutat amagada, la ciutat oculta", amb un programa que sumarà més de 60 activitats i 97 escriptors, segons l'escriptor i comissari Carles Zanón.





El certamen tindrà com a fil conductor "el que no veiem o no volem veure, propi de la novel·la negra", va explicar recentment Zanón, que ha detallat que hi haurà 35 taules rodones amb autors de tot el món.

MÉS INFORMACIÓ BCNegra torna reivindicant el feminisme amb un cartell de luxe





Aquesta edició comptarà amb la presència de l'escriptor i guanyador del Premi Pepe Carvalho 2020, Juan Madrid, "un autor transcendental per a la novel·la negra", segons Zanón, a més de noms com Mariana Enríquez, Antono Manzini, Marc Pastor, Cristina Fernández Cubas i altres.









La BCNegra és un festival multidisciplinar amb diverses disciplines artístiques més de la novel·la negra: es duran a terme activitats relacionades amb la poesia, el còmic, el cinema, les sèries i la música.





UN FESTIVAL DE CIUTAT







El festival estarà present a la Biblioteca Jaume Fuster, al Conservatori de Liceu, el cinema Aribau, i --sent fidel al lema del festival-- el colofó tindrà lloc en un espai ocult com el Fossar del Mercat de Sant Antoni.





També se sumaran altres llocs ocults com les rutes pels cementiris de Montjuïc i Poblenou, a més de racons amagats a la Plaça Reial o al Mercat de la Boqueria.





"El nostre objectiu és mirar aquests llocs amb uns altres ulls i descobrir què hi ha amagat en ells, allunyant-nos de la mirada turística", va explicar Zanón.