ERC descarta un futur Govern amb el PSC: "Tenim una divisió insalvable"

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que ERC dóna per descartada una participació conjunta amb el partit liderat per Miquel Iceta en un futur Govern: "Tenim una divisió molt clara i insalvable amb el PSC".





"El seu horitzó no és l'exercici del dret de l'autodeterminació (...) els projectes són antagònics", ha asseverat el dirigent republicà en una entrevista a TV3 el dimecres nit recollida per Europa Press, i ha apostat per una estratègia comuna de l'independentisme.





Ha valorat positivament la convocatòria d'eleccions perquè ha considerat que seran una oportunitat per, un cop rebut el suport de la ciutadania, teixir una estratègia unitària: "És cert que hi ha visions diferents i és bo, potser, com diu el president (Quim Torra) passar per les urnes i que es vegi el grau de suport de la ciutadania "per a cada projecte.









I ha agraït a Torra que hagi esperat a l'aprovació dels pressupostos per convocar els comicis, en una decisió que ha considerat absolutament encertada.





"Si volem guanyar la independència hem de ser molt més forts", i ha afegit que cal forçar l'Estat per a un reconeixement del conflicte polític que s'ha de resoldre en una consulta.





"Estem convençuts que aquesta majoria independentista que hi ha al carrer ia les urnes han de servir per superar el 50% del vot i forçar encara més a l'Estat perquè entenga que aquesta negociació ha de passar per un referèndum d'autodeterminació", ha tancat.