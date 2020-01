Calvo deixa en l'aire la celebració de la reunió entre Sánchez i Torra el 6 de febrer

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha deixat aquest dijous en l'aire la celebració de la reunió entre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, el proper dia 6 de febrer a Barcelona.





En declaracions als mitjans de comunicació abans de descobrir un monòlit en memòria de les víctimes espanyoles del nazisme, Calvo ha assegurat que aquesta trobada "de produir-se" es farà per parlar dels problemes de Catalunya en el marc de la "seguretat jurídica" de l'Estat espanyol i no per afrontar aquesta conversa des d'alguns plantejaments que ha vist reflectits en els mitjans de comunicació aquest mateix dijous per part de l'independentisme.