Sánchez manté la reunió amb Torra, però ajorna la taula de diàleg a després de les eleccions

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, manté la seva voluntat d'entrevistar-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el 6 de febrer a Barcelona, però ajorna l'inici de la taula de diàleg sobre el conflicte polític pactada amb ERC a després que es constituïsca un nou Govern després de les eleccions catalanes, ha anunciat el Palau de la Moncloa.

MÉS INFORMACIÓ JxCAT es nega a substituir Torra amb un altre diputat al Parlament





L'Executiu considera a l'anunci d'avançament electoral fet aquest dimecres per Torra --vinculat al fet que s'aproven primer els Pressupostos de la comunitat-- "no impedeix la necessària relació entre administracions per a resoldre els problemes urgents de la societat catalana", com són per exemple les conseqüències de la borrasca Gloria, i justifica per aquest motiu el manteniment de la trobada anunciada amb Torra.





El que posposarà Sánchez, avança el comunicat, és l'inici del "procés de diàleg amb les institucions catalanes per a resoldre el conflicte polític". "El Govern espera poder iniciar aquest diàleg quan haja parlat el poble català i es constituïsca el nou Parlament, així com el nou Govern", assenyala Moncloa, que llisca: "com més prompte millor se celebren les eleccions i hi haja nou Govern, abans iniciarem el diàleg".





ADVERTÈNCIA DE CALVO





Aquest matí, la vicepresidenta primera del Govern central, Carmen Calvo, havia advertit que la trobada es faria per parlar dels problemes de Catalunya únicament en el marc de la "seguretat jurídica" de l'Estat espanyol.





En declaracions als mitjans de comunicació abans de descobrir un monòlit en memòria de les víctimes espanyoles del nazisme, Calvo ha assegurat que aquesta trobada "de produir-se" es farà per parlar dels problemes de Catalunya en el marc de la "seguretat jurídica" de l'Estat espanyol i no per afrontar aquesta conversa des d'alguns plantejaments que ha vist reflectits en els mitjans de comunicació aquest mateix dijous per part de l'independentisme.