Telefónica renova els directors dels centres de Wayra al Regne Unit, Alemanya i Barcelona

Wayra, la xarxa de hubs d'innovació oberta de Telefónica, ha decidit renovar tres posicions de lideratge "claus per al mercat europeu" després nomenar Bruno Moraes com a director de Wayra UK, Florian Bogenschütz com a director de Wayra Alemanya i Marta Antúnez com a directora de Wayra Barcelona, segons ha informat la companyia en un comunicat.













La companyia destaca que el Regne Unit, Alemanya i Barcelona són "tres ecosistemes clau alineats amb el focus estratègic de la nova Telefónica", des d'on es coordinaran les inversions en startups, la seva escalabilitat a nivell global i el desenvolupament de negoci de la cartera de més de 500 startups que formen part de l'àrea d'innovació oberta de la companyia.





El director global d'Emprenedoria de Telefónica, Miguel Arias, ha remarcat que els tres nous directors tenen "una trajectòria d'èxit com a emprenedors i inversors, i coneixen la indústria i el negoci de telecomunicacions". "Marta, Bruno i Florian portaran Wayra la seva experiència i la s'aplicaran a la innovació oberta corporativa", ha remarcat.





En concret, Moraes compta amb més de dotze anys d'experiència com a emprenedor i gairebé deu anys com a consultor en telecomunicacions per a mercats d'Europa i Amèrica Llatina. Anteriorment ha estat cofundador i COO de Beegol, una startup que utilitza l'aprenentatge automàtic per ajudar les empreses de telecomunicacions a millorar els seus serveis de banda ampla i Wi-Fi.





Per la seva banda, Bogenschütz va ser fundador i conseller delegat d'Airgreets, una startup centrada en el servei de 'home-sharing', i ha treballat com a consultor per a Deutsche Telekom desenvolupant programes d'intra-emprenedoria.





Antúnez ha estat cofundadora i consellera delegada de dress2b, startup del sector moda, i de ChicPlace, marketplace de botigues amb encant que va vendre a e-shop Ventures el 2016.





Posteriorment, va liderar com a directora general el llançament a Espanya de la startup Ulule i va ser directora de Digital Ventures a la consultora RocaSalvatella. El seu nomenament completa l'equip directiu de Wayra Espanya, que lidera Andreu Saborido i que inclou també el hub de Madrid, la directora és Paloma Castellano.





Amb aquests moviments, Wayra i Telefónica, pioners en generar vincles amb emprenedors a nivell global, reforcen la seva aposta per la innovació oberta. En l'actualitat, més de 130 startups ja estan fent negoci amb la multinacional espanyol i l'objectiu és augmentar la xifra fins a 200 el 2020, ressalten des de la companyia.