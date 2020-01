Presó per al sospitós de matar la seva parella a Sant Joan Despí

El Jutjat de Violència sobre la Dona de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha acordat aquest dijous presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut per presumptament matar la seva parella a Sant Joan Despí (Barcelona) i intentar fugir en avió.









Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, la causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi i un altre patrimonial -per furt d'objectes personals de la víctima i furt d'ús de vehicle-.





Els Mossos d'Esquadra van arrestar dimarts l'home, de 45 anys, quan presumptament intentava fugir amb avió a l'Aeroport de Barcelona, després que els agents trobessin el cadàver de la dona a les 3.00 hores del mateix dia al domicili.





En una resolució, la magistrada ha detallat que el detingut presumptament va matar la seva parella sentimental dilluns al matí escanyant-la i que li va agafar el cotxe i objectes personals -com documentació, targetes, ordinador, joies i diners- i va anar a l'Aeroport, on va aparcar el vehicle i va intentar comprar un bitllet per abandonar el país a les 7.45 hores de dimarts.





Va anar al taulell d'una companyia aèria però va acabar "manifestant espontàniament davant els agents actuants haver matat" la seva parella, de manera que el van detenir.





En seu policial i judicial, el sospitós es va acollir al seu dret a no declarar, però la magistrada veu indicis suficients de la seva presumpta culpabilitat per al declarat per familiars, veïns i testimonis, entre altres diligències.







També assenyala que el presumpte mòbil del crim va ser de naturalesa econòmica, en tenir en el moment de la detenció objectes personals d'ella com el DNI, el carnet de conduir, targetes i diners, entre d'altres, i que quan estava arrestat va rebre en el seu telèfon un missatge d'un banc que informava que havia rebut una transferència de 3.000 euros procedents de la víctima.





A més, en la declaració policial, la filla menor no comú i alguns veïns van apuntar al fet que podia ser una "parella conflictiva" en què existien discussions, i la jove també va relatar que havia sentit el detingut insultar la seva mare.