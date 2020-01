Els crítics de Cs celebren el seu primer acte

Els crítics de Cs celebren aquest divendres a Barcelona el que serà el seu primer acte públic, al qual està previst que assisteixi el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, per reclamar que els nous Estatuts del partit donin més veu a la militància i redueixin el poder del Comitè Executiu.













La plataforma que acaben de crear, Ciutadans Ets Tu, ha anunciat en diferents xarxes socials l'acte de presentació, que es farà al centre cívic Vil·la Florida a les 19.00 hores.





"No hi ha millor lloc per reconduir el projecte de fer-ho a la ciutat que ens va veure néixer", afirmen.





Igea, convertit en la figura més destacada de el sector crític, ha confirmat la seva assistència i també hi haurà el viceconseller de Transparència i Qualitat dels Serveis del seu Govern, Fernando Navarro.





DESACORDS AMB ARRIMADAS





L'esdeveniment se celebrarà un dia després que la portaveu de la formació taronja al Congrés, Inés Arrimadas, dediqués al dirigent de Castella Lleó les seves paraules més dures fins a la data, referint-se a ell com "aquest senyor" i retraient les seves crítiques a sistema d'organització intern de Cs.





La exlíder de Cs a Catalunya li ha dit que si vol un "partit de baronies" territorials, haurà de presentar-se a les primàries de principis de març i competir amb ella per liderar la formació.





Tot i que el vicepresident autonòmic segueix sense descartar una possible candidatura, diu que el debat que ell planteja no és de persones, sinó d'idees, i insisteix que la millor opció per succeir Albert Rivera és Arrimadas.





La portaveu, en canvi, rebutja ser presidenta "amb un partit de baronies dissenyat per Igea" i sosté que les candidatures a la Presidència -que es votaran el 7 i el 8 de març- van vinculades a un projecte de partit i a un equip. Si és el cas, advoca per "més participació" dels afiliats, per a això ja ha anunciat diverses mesures, i "més rendició de comptes" dels càrrecs orgànics.





Actualment, les agrupacions locals de Cs estan debatent esmenes a la ponència d'Estatuts que, al costat de la ponència d'Estratègia, es votarà i s'aprovarà en l'Assemblea General del 14 i el 15 de març.





El propòsit de Ciutadans Ets Tu és promoure els seus plantejaments entre la militància perquè les seves esmenes al document d'Estatuts puguin arribar a debatre en el congrés extraordinari.





L'esborrany redactat per la Comissió d'Estatuts de Cs i aprovat pel Consell General inclou mesures per donar més protagonisme als afiliats i escoltar les seves propostes, però preserva el control de tota l'estructura orgànica per part de Comitè Executiu i manté un ampli catàleg d'infraccions disciplinàries.





Davant d'això, els crítics aposten per "aprofundir en la democràcia interna" i per que l'Executiva nacional no acumuli tant de poder en el partit. Amb aquesta finalitat, plantegen que els militants intervinguin en el nomenament dels càrrecs orgànics territorials més rellevants i que es millori el sistema de "pesos i contrapesos interns".





Des que es va llançar la plataforma dissabte passat, desenes d'afiliats i càrrecs de Cs li han donat suport públicament. Per exemple, els diputats al Parlament de Catalunya Sergio Sanz, Antonio Espinosa i Maria Valle, que preveuen acudir a l'acte de Barcelona.





Així mateix, donen suport a la iniciativa alts càrrecs de Govern de Castella i Lleó com el viceconseller d'Ocupació i Diàleg Social, David Martín, diputats de les Corts regionals com Juan Pablo Izquierdo o l'exportaveu al Parlament de la Rioja Diego Ubis.





També persones que anteriorment van ocupar càrrecs orgànics en Cs, com la regidora a Lugo Olga Louzao, exportaveu del partit a Galícia, i els exresponsables dels Comitès Autonòmics de Canàries, Castella-la Manxa i Astúries, Mariano Cejas, Orlena de Miguel i Nacho Prendes. Aquests dos últims van ser cessats recentment per la Gestora de Cs.





Mentrestant, Arrimadas, que diumenge passat va celebrar el seu primer acte com a futura candidata, ha convidat els afiliats a altres tres trobades: diumenge que ve a Barcelona, el dijous 6 de febrer a Madrid i el diumenge 9 de febrer a València.