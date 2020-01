La rivalitat entre Carmen Calvo i Iván Redondo trasbalsa la posició del Govern central sobre Catalunya

Les rectificacions que Moncloa va realitzar el passat dijous sobre la taula de diàleg entre Govern i Generalitat han generat una sensació d'estupor i malestar en el si tant de Govern com de l'PSOE.





Ahir a les 11:00 Carmen Calvo va deixar en l'aire la reunió entre Torra i Sánchez després d'una entrevista de president de la Generalitat en què donava a entendre que acudiria a la trobada amb posicions de màxims sobre la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.





Però més tard, cap a les 12:35, es va rectificar aquesta posició i es va assegurar la trobada, com a contrapartida Moncloa deixo en suspens la taula de diàleg fins a la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya. Però, de nou, a les 19:00 de la tarda hi va haver un nou canvi de guió per la pressió d'ERC: la primera cita de la negociació entre Govern i Govern es realitzaria abans de la trobada amb les urnes.









Després d'aquests ziga-zagues polítics s'apunta a la rivalitat entre la vicepresidenta de Govern, Carmen Calvo, i el cap de gabinet de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Les posicions oposades de tots dos sobre què fer amb Catalunya estan darrere de la jornada caòtica que es va viure ahir a l'Executiu.





Vuit hores i tres versions: aquest és el barem amb el qual s'estrena el nou Govern en la seva aposta pel diàleg a Catalunya. Altres membres de Govern, així com baronies i quadres del PSOE, van assistir a la cerimònia de la confusió amb sorpresa, sense saber exactament quina era la posició que mantenia Sánchez sobre el futur de les negociacions amb l'independentisme.