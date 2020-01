El secretari de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, té els dies comptats

En la reordenació de l'equip de Moncloa impulsada per Iván Redondo, totes les mirades estan posades en l'actual titular de la secretaria d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver. El secretari està cremat pels seus xocs amb la premsa, dels qui va dir que tenien "una tendència malaltissa" per preguntar i es va referir a ells com "activistes", el que va enfadar enormement a la professió.





De moment, es desconeix si Oliver seguirà en el seu càrrec. Però hi ha moviments que apunten al seu pròxim escapçament. Iván Redondo, el totpoderós conseller àulic de Sánchez, ha començat a destituir els més estrets col·laboradors de l'experiodista d'Informatius de Cuatro.





Segons publica aquest divendres el BOE, el Govern ha cessat a Maria de la Carmen Pérez com a directora general d'Informació Internacional i a Susana Reverter com a directora general de Comunicació. Les dues eren adjuntes d'Oliver, i amb la primera fins i tot va coincidir en la seva etapa prèvia a la cadena de Mediaset.