Ayuso defensa la unió del centre-dreta en les eleccions catalanes

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat aquest divendres que és "imprescindible" presentar els partits de centredreta units en la candidatura Catalunya Suma en les pròximes eleccions catalanes.









Ho ha dit en una conferència al Cercle Eqüestre de Barcelona, després que la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, hagi proposat als òrgans del seu partit que la formació taronja tancament acords transversals amb altres forces constitucionalistes per concórrer junts a les eleccions autonòmiques de Catalunya, el País Basc i Galícia.





"Ni l'esquerra ni els independentistes volen el millor per a Catalunya. Volen que als altres els vagi malament. Per això, hem de impedir des de la unió. Iniciatives com Catalunya Suma crec que són imprescindibles per a les pròximes eleccions autonòmiques", ha argumentat.





Per a ella, l'"única manera d'evitar un govern lliberticida i intervencionista a Madrid va ser a través de la unió de centre-dreta", i creu que passa el mateix a Catalunya de cara a les pròximes eleccions autonòmiques.





Així, ha cridat a "tenir altura de mires i mirar a llarg termini" per aconseguir aquesta coalició, i ha destacat que per a això caldrà fer cessions, perdre egos i obviar el que divideix els partits constitucionalistes.





"Després del que ens ha passat al novembre, no podem tornar a errar", ha subratllat, en referència a les eleccions generals del 10N, en què creu que si PP i Cs s'haguessin presentat junts ara el líder popular, Pablo Casado , seria president de Govern, i l'exlíder del partit taronja Albert Rivera seria vicepresident.





Ayuso ha estès la mà als que vulguin lluitar contra l'independentisme i l'esquerra, que considera que en el fons busquen el mateix: "En alguns aparadors ho veiem disfressat d'ultra-esquerra i en altres d'independentisme, però en essència són el mateix : la seva política consisteix a reduir a l'individu a la mínima expressió, sotmetre-ho a la massa grupal, retallar la seva voluntat i ofegar les seves alternatives fins que el seu únic camí sigui seguir el mandat del líder suprem".