Després del Brexit, què passa si vull viatjar, viure o estudiar al Regne Unit?

Després de dos anys i mig de negociacions, el Regne Unit no forma part de la Unió Europea des de les zero hores de l'1 de febrer (hora central europea) però de moment l'únic efecte tangible és que Londres ha deixat les institucions comunitàries ja que, gràcies al fet que el Brexit es produeix amb acord, ara comença un període de transició que durarà fins al 31 de desembre de 2020 i durant el qual el país seguirà aplicant les normes comunitàries.









Així, durant tot 2020 els espanyols podran viatjar al Regne Unit amb DNI i sense passaport, utilitzar el seu mòbil amb les mateixes condicions de 'roaming' i utilitzar-hi el carnet de conduir espanyol.





Tampoc hi haurà barreres comercials per a les empreses exportadores o importadores, la flota europea podrà seguir pescant en aigües britàniques i Regne Unit seguirà participant en el programa Erasmus fins al 31 de desembre de 2020, ha explicat l'Ambaixada britànica.





Això sí, el que passi en el futur, tant sobre l'Erasmus com sobre el 'roaming' o el comerç o la pesca, depèn, com moltes altres coses, de la relació futura que Brussel·les i Londres negociïn durant els propers mesos.





Durant el període de transició, els ciutadans de la UE al Regne Unit i els britànics en territori comunitari seguiran gaudint dels mateixos drets que fins ara, però tots ells han de registrar-se per poder mantenir-los en el futur.





En el cas del Regne Unit, els europeus que s'instal·lin allà abans del 31 de desembre de 2020 gaudiran de les mateixes condicions que els que hi són en l'actualitat. El termini per registrar-acaba el 30 de juny de 2021. Aquells que portin cinc anys de residència continuada rebran l'estatus d'assentat (o residència permanent); els que portin menys de cinc anys rebran l'estatus de preasentat (o residència semipermanent) i podran sol·licitar l'estatus d'assentat quan compleixin els cinc anys.





La data de 31 de desembre del 2020 també és important per al reagrupament familiar. Els cònjuges, parelles de fet, fills o néts (menors de 21 o majors de 21 anys però dependents) i pares o avis dependents del ciutadà de la UE podran entrar i residir al Regne Unit en qualsevol moment després del Brexit.





Per a això, la relació ha d'existir abans del 31 de desembre de 2020 i en el moment de l'entrada al Regne Unit (excepte fills futurs que podran entrar al país en qualsevol moment). La resta de familiars només podran sol·licitar l'estatus de preasentat si resideixen al Regne Unit abans del 31 de desembre de 2020.





Més de 170.000 espanyols ja s'han registrat, d'entre els 2,45 milions de ciutadans de països de la UE que ja han rebut l'estatus d'assentat o preasentat. El Govern britànic anunciarà al llarg d'aquest any quins seran els requisits per a aquells espanyols que vulguin anar a viure al Regne Unit a partir del 2021.





D'altra banda, les taxes per a aquells espanyols que comencin una carrera o estudis universitaris al Regne Unit abans del 31 de desembre de 2020 mantindran com fins ara durant tota la durada dels seus estudis. No obstant això, també hauran de demanar l'estatus de assentat o de preasentat si tenen intenció de seguir estudiant o treballar després del proper 31 de desembre.





A més, el DNI es podrà seguir utilitzant per viatjar entre Espanya i el Regne Unit durant tot 2020 i els canvis que hi hagi a partir del 2021 es notificaran amb temps suficient. Els espanyols que estiguin registrats com a residents al Regne Unit podran seguir amb el vostre DNI almenys fins al 2025.





ASSISTÈNCIA SANITÀRIA





Pel que fa a l'assistència sanitària, es manté el dret dels ciutadans de la UE a continuar rebent assistència sanitària al Regne Unit en les mateixes condicions que les actuals fins al 31 de desembre de 2020. Els ciutadans comunitaris residents al Regne Unit s'han de donar d'alta en el sistema de salut britànic, l'NHS.





Els turistes podran seguir utilitzant la seva targeta sanitària europea en els seus desplaçaments al Regne Unit, que seguirà tenint vigor fins al 31 de desembre de 2020, ha explicat per la seva part el Ministeri d'Afers Estrangers, UE i Cooperació espanyol.





Pel que fa al reconeixement de qualificacions professionals, als ciutadans de la UE, ja siguin residents al Regne Unit o treballadors transfronterers, se'ls seguirà aplicant el règim derivat del Dret de la Unió Europea fins al 31 de desembre de 2020. Perquè la seva titulació professional sigui reconeguda després del període transitori, han de sol·licitar el seu reconeixement abans del 31 de desembre de 2020.