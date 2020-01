L'oposició demana a Colau que ubiqui el Museu Hermitage a la zona del port

El ple de Barcelona ha aprovat per unanimitat una proposició del PP que insta l'alcaldessa, Ada Colau, a "recapacitar" en dos mesos el seu 'no' al projecte del Museu Hermitage a la Nova Bocana del Port, amb l'objectiu que es posicioni de manera clara i definitiva sobre la iniciativa.









El portaveu del PP a Barcelona, Óscar Ramírez, ha retret al Govern municipal la seva falta d'interès i de projecte cultural per a la ciutat, i el líder de BCN Canvi, Manuel Valls, ha assegurat que els informes sobre els quals es va basar la negativa de l' Ajuntament "van ser encarregats per justificar" les seves tesis.





"Els informes no contenen res que realment justifiqui el veto, només contenen opinions i dubtes, i demostren una visió petita i provinciana de Barcelona", ha insistit Valls, que ha posat en dubte l'estudi de el filòsof i escriptor Josep Ramoneda sobre el projecte, i ha preguntat retòricament qui és ell per dir si Barcelona necessita o no l'Hermitage.





Valls, que també havia presentat una proposició en què instava a acceptar el projecte de l'Hermitage, ha demanat a Colau retirar la moció de l'ordre del dia després que fos debatuda i votada al costat de la proposta de PP, tot i que en el seu cas no anava a prosperar, en una situació que ha provocat les crítiques de la resta de grups: "No volem divisió sobre el tema", ha dit Valls.





La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha recordat que el solar en el qual es projecta el Museu Hermitage és públic: "L'ús de l'espai està reconegut com cultural, però hem de tenir en compte l'interès general", i ha recordat que s'han ofert ubicacions alternatives als promotors.





En aquest sentit, el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, ha sostingut que el projecte cultural que va presentar l'Hermitage "no s'adapta" a la ciutat i que el model econòmic no és viable, en uns comptes que ha qualificat de temeraris, tot i que ha deixat la porta oberta a un replantejament a la planificació presentada.





Marilén Barceló (Cs) també ha advertit que l'informe sobre el model cultural només estava signat per Ramoneda: "Una única persona pot determinar si l'Hermitage té un model cultural adequat?", I ha instat al Govern municipal a informar sobre el cost que han tingut els estudis, que no ha respost a la seva petició.





El regidor de JxCat i exconseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha lamentat la manera en què l'Ajuntament ha gestionat aquesta qüestió: "No és un símptoma o expressió de bon govern el com s'ha portat aquesta qüestió", i Gemma Sendra (ERC) ha admès que el projecte té pros i contres, que ha animat a abordar en aquests dos mesos.