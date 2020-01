Fiscalia s'oposa a un nou permís per Cuixart perquè no veu penediment

La Fiscalia s'ha oposat a concedir un permís de tres dies al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per sortir de la presó al·legant la seva "falta d'assumpció dels fets delictius i absència de penediment" pel delicte de sedició pel qual el Tribunal Suprem (TS) el va condemnar a nou anys de presó per l'1-O.













La junta de tractament de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), va proposar la setmana passada un permís penitenciari de 72 hores per a Cuixart, sortida que ha d'autoritzar el jutjat de vigilància penitenciària.





De concedir-se, el permís se sumaria a la sortida de dos dies que Cuixart va realitzar el 16 de gener, i que va ser aprovada pel Servei de Classificació de la Conselleria de Justícia el 15 de gener.





El Ministeri Públic s'ha oposat al permís de 72 hores en considerar-ho prematur pel "escàs temps de compliment en relació a la pena imposada" i ha afegit que frustra els fins de la pena de prevenció i rehabilitació.





Ha argumentat que, segons jurisprudència de Tribunal Constitucional (TC), els permisos són "possibilitats" i no drets, i que no sempre s'han de concedir, encara que s'hagi complert el primer quart de la pena i hi hagi bona conducta.





En el cas de Cuixart, la Fiscalia ha destacat que quan la junta de tractament va fer la proposta de permís de 72 hores "no només no havia complert la meitat de la condemna (la mateixa està prevista per al 14/4/22), sinó que feia tan sols nou dies que havia complert" el quart.





També ha remarcat que en el seu torn d'última paraula davant del TS, Cuixart va manifestar que "ho tornaria a fer" i que no es penedia, i que, ja a la presó, ha publicat el llibre 'Ho tornarem a fer'.